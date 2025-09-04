"Nem szabad hagyni, hogy ez megvalósuljon" – így gondolkoznak a Tisza-adó kapcsán a jászkunságiak – videóval

Szerették volna titokban tartani a Tisza-adó tervét, de lebuktak – mutatott rá Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán. Mint fogalmazott, „a pofátlanságnak nincs határa Magyar Péternél”. A Magyar Nemzet cikke szerint a Tisza-adót nem más dolgozta ki, mint Magyar Péter házi közgazdásza, a milliárdos vagyonnal rendelkező Dálnoki Áron. Vitályos Eszter hangsúlyozta: miközben a közgazdász maga luxuskörülmények között él, a középosztályt és minden dolgozó embert magasabb adóval sújtaná. A kormányszóvivő szerint Magyar Péter csapata el akarta titkolni mindezt, de lebuktak, így világossá vált, hogy a Tisza Párt tervei komolyan veszélyeztetik a magyar családok helyzetét.

A Tisza-adó miatt egyre jobban aggódnak a jászkunságiak, sokak zsebéből húzna ki havi szinten több tízezer forintot

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Jászkunsági aggályok a Tisza-adó kapcsán

A hír nyomán a Jászkunságban is sokan fejezték ki aggodalmukat. Somogyi Gabriella úgy fogalmazott:

– Aggodalommal tölt el, hogy ha ez a kiszivárgott dolog valós, és olyan, mint a Gyurcsány-féle őszödi beszéd, akkor a Tisza-adó 15 százalékról 22 és 33 százalékra emelné az adót. Ez egyáltalán nem mindegy, ezt mindenki meg fogja érezni. Nem szabad hagyni, hogy ez megvalósuljon, hiszen a családi adókedvezmények eltörlése mindenkit érintene.

Divinyi Zoltán, négygyermekes családapa szintén elmondta véleményét:

– Igen, szoktam olvasni és hallani, hogy a Tisza Párt milyen törvényeket vezetne be, miket vonna meg a családoktól. Négygyermekes apaként az szja-mentesség eltörlése havi 80-100 ezer forint kiesést jelentene a családomnak. Ez teljesen rossz gondolat. Most érzem azt, hogy a családok valóban támogatást kapnak, és ha mindezt megvonnák, az nagyon sokakat érintene anyagilag – fogalmazott.

A jászkunsági megszólalók szerint egyértelmű: a Tisza-adó bevezetése komoly terhet róna a családokra, ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen a terv valós következményeivel.