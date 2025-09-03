Tisza adó: a bírók évente közel 3 millió forintot veszítenének

A Világgazdaság számításai alapján a Tisza Párt 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett pedig 33 százalékos szja-t vezetne be. Ez az ország dolgozóinak többségét hátrányosan érintené.

A Tisza adó a bírói fizetésekre, és a katonai illetményekre is negatív hatással lenne

A bírók fizetése a kormány bérrendezése révén 2027-re 2,25 millió forintra nőne. A mostani rendszerben ez 1,5 milliós nettót eredményezne, a progresszív adó azonban csak 1,26 milliót hagyna meg. Ez évente 2,86 millió forintos mínuszt, vagyis havi közel 240 ezer forintos veszteséget jelentene.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arra is rámutatott, hogy a katonákat sem kímélné az új adó. A legénység illetménye évi 476 ezer forinttal lenne alacsonyabb. A miniszter szerint a kormány elkötelezett a katonák anyagi biztonságának védelme mellett.

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó szerint a progresszív szja nemcsak a béremelkedést lassítaná, hanem munkahelyek megszűnéséhez is vezethetne. Bár a Tisza Párt igyekszik cáfolni a dokumentum valódiságát, a gazdasági szakértők veszélyesnek tartják az elképzelést.