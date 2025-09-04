2 órája
Százezres bérkiesést hozhat a Tisza-adó a vendéglátásban
A vendéglátásban és a turizmusban dolgozók is érzékenyen érintettek lehetnek az adóemelési tervekben. A Tisza-adó éves szinten jelentős bérkiesést hozhat.
A Tisza Párt adóemelési terve a turizmusban és vendéglátásban dolgozókat is komolyan érintené. A különleges képesítést és sokéves tapasztalatot igénylő munkakörökben akár milliós nagyságrendű éves bérkiesés is jelentkezhet, de még az alacsonyabb bérszinteken dolgozó szakembereknél is százezres nagyságrendű lehet az elmaradás – hívta fel a figyelmet Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke a Tisza-adó kapcsán.
Tisza-adó és bérkiesés
Princzinger a Turizmus.com kérdésére beszélt a tervezett intézkedés hatásairól, amelyről a Magyar Nemzet is részletesen írt. Példaként említette, hogy egy szállodai menedzser, aki bruttó egymillió forintot keres, évente akár 450 ezer forinttal is kevesebb nettó jövedelemhez juthatna a Tisza-adó bevezetése miatt. Egy utazási irodai munkatárs, aki bruttó 800 ezer forintért dolgozik, évi 300 ezer forint körüli veszteséget szenvedhetne el.
Princzinger Péter rámutatott: ez a probléma nem távoli és elméleti, hiszen a turizmus a GDP 14 százalékát adja, és 450 ezer ember dolgozik benne, akik gyakran akkor állnak helyt, amikor mások pihennek. A szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt, így még egy kisebb jövedelemkiesés is érzékenyen érintené őket.
A munkaerőpiac helyzetét tovább nehezíti, hogy a szállodai szakemberek, séfek, szakácsok és utazásszervezők nem kevesebbet, hanem többet szeretnének keresni. Ha a vállalkozások nem tudnak versenyképes béreket kínálni, akkor minőségi munkaerőt sem tudnak alkalmazni – ez pedig a szolgáltatások színvonalának és a szektor versenyképességének rovására megy.
"Nem szabad hagyni, hogy ez megvalósuljon" – így gondolkoznak a Tisza-adó kapcsán a jászkunságiak – videóval
Tisza adó: a bírók évente közel 3 millió forintot veszítenénekA kormány igazságügyi béremelése ellenére a bírók 2027-től évente közel 3 millió forinttal kevesebbet keresnének, ha bevezetnék a Tisza Párt adótervét.