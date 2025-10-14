október 14., kedd

Helén névnap

Ingatlan

1 órája

Satuféket nyomtak az albérletárak Szolnokon – ennyiért lehet most bérelni

Csökkenni kezdett az albérletek átlagára országszerte, részben egy kormányzati intézkedés nyomán. Az albérletárak Szolnokon ugyan nem mérséklődtek, de nem is drágultak az elmúlt évben.

Rózsa Róbert

Országosan csökkentek az albérletárak szeptemberben – derült ki az Ingatlan.com hétfői, hírportálunknak is megküldött elemzésében. A július 23-i felsőoktatási ponthatárhirdetés óta a csökkenés mértéke átlagosan 1,1 százalék, de ez térségenként eltérő. Az albérletárak Szolnokon ez idő alatt nőttek valamelyest, éves viszonylatban viszont stagnáltak.

albérletárak szolnok, ingatlan, árak, lakás, albérlet, miért csökkentek az albérletárak, miért csökkentek az albérletárak
Változatlanok maradtak az albérletárak Szolnokon
Fotó: MW archívum / Forrás:  Illusztráció

Változatlan albérletárak Szolnokon

Mint a közleményben olvasható, Szolnokon július végén átlagosan havi 120 ezer forintért lehetett lakóingatlant bérelni. Ez emelkedett most 130 ezer forintra. Ám mivel az átlagos albérletárakat tavaly októberben is ugyanekkora összegre mérték Szolnokon, elmondható, hogy a tarifák éves viszonylatban nem drágultak. A vármegyeszékhely tágabb térségét jelentő észak-alföldi régióban egyébként két százalékos csökkentést mutatott ki a szakportál július óta, a legjelentősebb mértékben pedig a dél-dunántúli térségben váltak olcsóbbá a bérlemények: 3 százalékkal. Van persze, ahol drágultak az albérletek, például a Nyugat-Dunántúlon és Észak-Magyarországon.

albérletárak szolnok, ingatlan, árak, lakás, albérlet, miért csökkentek az albérletárak, miért csökkentek az albérletárak
Forrás: Ingatlan.com

A közleményben kiemelték, Szolnok a legolcsóbb vármegyeszékhelyek közé tartozik albérlet-szempontból. Mivel ennyiért Miskolcon, ennél kedvezőbb áron pedig csak Szekszárdon és Békéscsabán lehet lakást vagy házat bérelni.

Miért csökkentek az albérletárak? – itt a szakma válasza

Az ingatlanos portál szerint feltehetően az Otthon Start program hatására sokan a bérlés helyett a lakásvásárlás mellett döntöttek, ami enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon. Azt írták, ezzel együtt új egyensúly van kialakulóban, mert a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Mindez arra utal, hogy a bérlők és a bérbeadók is árérzékenyek, aktívan és gyorsan reagálnak a másik tábor lépéseire – tették hozzá.

 

