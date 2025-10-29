Papíron csábító állások, a valóságban sokszor csalódás a fizetés a Jászkunságban

Bár a nyilvános álláshirdetések a Jászkunságban többnyire nem tartalmaznak fizetést, akad jó néhány felhívás, amelyben a cégek feltüntetik, mekkora bért szánnak a hozzájuk szerződőknek. A legnagyobb hazai álláshirdetési portálon például bruttó 600-900 ezer forintos mozgóbérrel kecsegteti egy szolnoki lakatosipari vállalkozás azt, aki minőségügyi technikusként hozzájuk szegődik. Maradva a fémiparnál: az egyik legismertebb svájci vonatgyártó szolnoki vállalata hegesztőt keres. Ehhez havi 540 ezer forintos adózatlan bért kínálnak, amit – a hirdetés alapján – teljesítményprémiummal és negyven százalékos műszakpótlékkal még százezrekkel lehet feljebb tornázni.

Álláshirdetések a Jászkunságban: nem minden ajánlat megalapozott

Fotó: Hegedűs Márta / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Az álláshirdetésekhez gyakran mozgóbért kínálnak, ezeknek feltételei is vannak

Vagy: fuvarszervezőt keres egy agrárcég Zagyvarékason. A munkához mozgóbért kínálnak, nettó 400-600 ezer forintot, valamint cafeteriát és munkába járási támogatást. Ennek fejében nemzetközi környezetben, angolul is képesnek kell lenni elegyengetni a cég szállítmányozását. De találni a hirdetések között részmunkaidős állást is. Hat órában keres boltost egy ismert kiskereskedelmi lánc szolnoki üzletébe. A pontos, gyors, udvarias munkavégzést bruttó 426 ezer forintos fizetéssel honorálja.

Ezek jól hangzó ajánlatok lehetnek, számtalan hasonlót találni akár az interneten, akár másutt. Hangsúlyozandó, hogy ezek sokszor valósak is. Ám nem minden hirdetésről bizonyosodik be, hogy annyira vonzóak a való életben, mint voltak papíron.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Álláshirdetések a Jászkunságban: nem mind arany, ami fénylik

– A felsőkategóriás beosztásokra a cégek általában fejvadászok bevonásával keresik meg a megfelelő munkatársat többfordulós, alapos eljárással. A nem felsővezetői beosztásokra szokás feladni hirdetéseket, azok viszont nem mindig megalapozottak, és nem egyszer inkább a hr-eseknek a cég iránti lojalitását tükrözik. Vagyis papíron vonzónak tűnik az ajánlat, de jobban megismerve már nem annyira az – fejtette ki ebbéli érdeklődésünkre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnöke. Dr. Lits József egy konkrét példát is mondott: van olyan könnyűipari vállalkozás, amely jó alapfizetéssel keres a munkatársakat. Ám amikor felveszik a jelentkezőket, olyan feltételeket támasztanak elébük, amelyeket gyakorlatilag lehetetlen teljesíteni, és a hirdetési összegben szereplőnél jóval kevesebbet kap kézhez a munkavállaló.

Ezzel a munkavállaló elveszítheti a munkaadóba vetett bizalmát, és megindulhat a dolgozók elvándorlása

– mutatott rá dr. Lits József.