Papíron csábító állások, a valóságban sokszor csalódás a fizetés a Jászkunságban
Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nem is az – tartja a mondás. Ezt erősítik néha az álláshirdetések a Jászkunságban is, amelyekben olykor repkednek a százezrek, ám a valóság kijózanító lehet. Mire kell odafigyelni, ha nem szeretnénk csalódni a meghirdetett és a végül a bankszámlára érkező fizetés tekintetében?
Bár a nyilvános álláshirdetések a Jászkunságban többnyire nem tartalmaznak fizetést, akad jó néhány felhívás, amelyben a cégek feltüntetik, mekkora bért szánnak a hozzájuk szerződőknek. A legnagyobb hazai álláshirdetési portálon például bruttó 600-900 ezer forintos mozgóbérrel kecsegteti egy szolnoki lakatosipari vállalkozás azt, aki minőségügyi technikusként hozzájuk szegődik. Maradva a fémiparnál: az egyik legismertebb svájci vonatgyártó szolnoki vállalata hegesztőt keres. Ehhez havi 540 ezer forintos adózatlan bért kínálnak, amit – a hirdetés alapján – teljesítményprémiummal és negyven százalékos műszakpótlékkal még százezrekkel lehet feljebb tornázni.
Az álláshirdetésekhez gyakran mozgóbért kínálnak, ezeknek feltételei is vannak
Vagy: fuvarszervezőt keres egy agrárcég Zagyvarékason. A munkához mozgóbért kínálnak, nettó 400-600 ezer forintot, valamint cafeteriát és munkába járási támogatást. Ennek fejében nemzetközi környezetben, angolul is képesnek kell lenni elegyengetni a cég szállítmányozását. De találni a hirdetések között részmunkaidős állást is. Hat órában keres boltost egy ismert kiskereskedelmi lánc szolnoki üzletébe. A pontos, gyors, udvarias munkavégzést bruttó 426 ezer forintos fizetéssel honorálja.
Ezek jól hangzó ajánlatok lehetnek, számtalan hasonlót találni akár az interneten, akár másutt. Hangsúlyozandó, hogy ezek sokszor valósak is. Ám nem minden hirdetésről bizonyosodik be, hogy annyira vonzóak a való életben, mint voltak papíron.
Álláshirdetések a Jászkunságban: nem mind arany, ami fénylik
– A felsőkategóriás beosztásokra a cégek általában fejvadászok bevonásával keresik meg a megfelelő munkatársat többfordulós, alapos eljárással. A nem felsővezetői beosztásokra szokás feladni hirdetéseket, azok viszont nem mindig megalapozottak, és nem egyszer inkább a hr-eseknek a cég iránti lojalitását tükrözik. Vagyis papíron vonzónak tűnik az ajánlat, de jobban megismerve már nem annyira az – fejtette ki ebbéli érdeklődésünkre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnöke. Dr. Lits József egy konkrét példát is mondott: van olyan könnyűipari vállalkozás, amely jó alapfizetéssel keres a munkatársakat. Ám amikor felveszik a jelentkezőket, olyan feltételeket támasztanak elébük, amelyeket gyakorlatilag lehetetlen teljesíteni, és a hirdetési összegben szereplőnél jóval kevesebbet kap kézhez a munkavállaló.
Ezzel a munkavállaló elveszítheti a munkaadóba vetett bizalmát, és megindulhat a dolgozók elvándorlása
– mutatott rá dr. Lits József.
Hozzátette, nincsenek könnyű helyzetben a munkaadók sem, hiszen több vállalkozás szűnik meg, mint amennyi születik. Akik pedig talpon maradtak, lojális munkatársakat keresnek, ami ugyancsak nehéz feladat. Az viszont szerinte pozitívumként értékelhető, hogy egyáltalán léteznek ezek a hirdetések, hiszen ez azt jelzi, hogy akadnak még, akik munkaerőt keresnek.
Az álláskeresőket már nem olyan egyszerű átverni
A megalapozatlan hirdetésekkel szemben egyébként a munkát keresők sem tehetetlenek. Dr. Lits József szerint sokat elárul a potenciális munkáltatóval, annak munkatársaival való beszélgetés, abból jóval tisztább képet kaphat egy jelentkező. De ilyen a cég környezete is, amely „magát minősíti”. A VOSZ-elnök összességében úgy látja, a munkavállalókat nem lehet becsapni, legfeljebb eleinte. Utána könnyen továbbállhatnak, ami nekik, a munkaadónak és a gazdaság sem jó.
Csökkent az álláskeresők száma Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Papíron van még „hadra fogható” munkaerő a Jászkunságban. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szeptemberi adatsora szerint
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 12547 álláskeresőt tartottak számon.
- Ez 4,5 százalékkal kevesebb, mint tavaly szeptemberben, akkor 13136-an voltak a regisztrált álláskeresők között térségünkben.
Dr. Lits József elismerően szólt arról, hogy a gazdasági nehézségek ellenére is pozitív a munkanélküliség helyzete. Itt 2025. második negyedévben öt százalékon álltunk a Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint. Ezt az első negyedévi 5,4 százalékról sikerült leszorítani. Igaz, egy éve ilyenkor ennél is alacsonyabb, négy százalékon állt a munkanélküliség. De a jelenlegi arány sokkal kedvezőbb a négy-öt évvel ezelőtti, covidos időszak számainál, amikor hét-nyolc százalékos volt.
