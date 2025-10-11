A Jászság jövője digitális nyelven – Jászberényben írják újra a pénzügyek szabálykönyvét

Digitális pénzügyek címmel rendezi meg a VII. Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferenciát a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben. A rendezvényről dr. Rédei István, az egyesület elnöke és Szatmári Zoltán, az egyesület alelnöke tartottak sajtótájékoztatót október 3-án, pénteken a Coop Star Zrt. székházában.

Fókuszban a digitális pénzügyek. A VII. Jászsági Gazdasági és Fejlesztési konferencia részleteit sajtótájékoztató keretében dr. Rédei István, a Jászsági Menedszer Klub Egyesület elnöke (balra) és Szatmár Zoltán, alelnök ismertette Fotó: Pesti József

– A Jászsági Menedzser Klub Egyesület 2017-ben rendezte meg az első Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferenciát azzal a céllal, hogy erősítse a térség vállalkozásainak és településeinek együttműködését, fórumot teremtsen az információcserére és a közös érdekérvényesítésre a Jászságot érintő infrastrukturális fejlesztések terén – kezdte dr. Rédei István, az egyesület elnöke.

A kezdeményezést a következő években újabb sikeres konferenciák követték, melyek olyan speciális témákat tűztek napirendre, mint például a digitalizáció – képzés – versenyképesség, átalakuló energiahasználat, vagy a jászsági mérnökképzés. A 21. század a változások kora: felgyorsult a digitalizáció a pénzügyi szektorban is, ahol újabb és újabb trendek jelennek meg.

A digitális pénzügyek világában való eligazodást segíti az idei Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia, amelynek az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa ad otthont október 17-én, pénteken. A cél, hogy közérthető és gyakorlati módon mutassa be, hogyan segíthetik a digitális pénzügyi megoldások az állampolgárok, valamint a kis- és középvállalkozások pénzügyi döntéseit, biztonságát és versenyképességét. A pénzügyi tudatosság digitális eszközökkel történő fejlesztése alapvető fontosságú a mindennapi boldoguláshoz, legyen szó megtakarításról, vállalkozásfinanszírozásról vagy kiberbiztonságról. Kiemelt témák lesznek a kriptoeszközök, hiszen a legutóbbi nemzetközi és hazai szabályozások egyszerre jeleznek jelentős változásokat és teremtenek bizonytalanságot. Ebben az összetett helyzetben nyújtanak iránymutatást a szakértők.

A szervezők kiemelték: a fiatalok részéről is komoly az érdeklődés a téma iránt, mely inspirációt adhat számukra, ezért első alkalommal hívtak meg diákokat a konferenciára a Lehel Vezér Gimnáziumból és a Szent József Katolikus Technikum, Gimnáziumból, valamint a Jászberényi Campusról.

A programmal szeretnének hozzájárulni a jászsági vállalkozások versenyképességének erősítéséhez, a digitális eszközök használatával a generációs különbségek csökkentéséhez. A konferencia október 17-én, pénteken 9 órakor kezdődik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán. A rendezvény szakmai partnere a Magyar Fintech Szövetség, fővédnöke Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, védnökei dr. Berkó Attila főispán, Pócs János országgyűlési képviselő, Budai Lóránt Jászberény polgármestere, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor. A szervezők a digitális pénzügyek világában profi szakembereket kértek fel előadónak.

A konferencia első részében az érdeklődők választ kaphatnak többek között arra a kérdésre, hogy az átalakuló világrendben a fintech megoldások milyen távlatokat nyitnak a kis- és középvállalkozások számára, de a magyar kriptotörvény aktualitásai szintén fókuszba kerülnek. Az előadások sorában szó lesz az ingatlanok tokenizálásáról és a digitális vagyonmenedzsmentről is.

A második blokkban a kis- és középvállalkozások digitális pénzügyi lehetőségeit helyezik középpontba a szakemberek, ráirányítva a figyelmet arra, hogy a pénzügyi asszisztensek és a mesterséges intelligencia hogyan segít a mindennapokban. Konkrét megoldásokat, szolgáltatásokat is bemutatnak, így például terítéken lesz a digitális faktoring és halasztott fizetés, digitális számlavezetés és vállalati neobank, digitális cégalapítás, közösségi finanszírozás platform, nyílt bankolás.