Kedvező tapasztalatokat szerzett az államtitkár Jászberényben – galériával

Sajtónyilvános rendezvényre hívta a média munkatársait Pócs János országgyűlési képviselő csütörtök délután a jászberényi Konkoly Electro Kft. telephelyére. A gyárlátogatáson részt vett dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára is.

Csarnokbejárással ért véget dr. Raisz Anikó államtitkár jászberényi gyárlátogatása

Fotó: Pesti József

Fontos célja volt a gyárlátogatásnak Jászberényben

A 2002-ben alapított Konkoly Electro Kft. jelenlegi székhelyén a működés 2019 májusában indult, és jelenleg is modern gyártási technológiákhoz biztosítanak tartósan szolgáló eszközöket. Szolgáltatásaiban többek között speciális gépek, elektromos vezérlőszekrények, nehézipari szállítószalagos görgők gyártása, intralogisztikai automatizálás szerepel.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az összejövetelen Pócs János gondolatai után Konkoly Szabolcs ügyvezető igazgató köszönte meg a látogatást, majd dr. Raisz Anikó felvázolta jövetelének célját. Az államtitkár látogatásának célja az volt, hogy a következő programok, projektek kidolgozása szempontjából azokat a tapasztalatokat gyűjtse össze, ami a cég életében eddig történt.

Ezt követően Ondi Tamás ügyvezető, majd Nagy-Vargáné Fazekas Éva fejlesztési menedzser vázolta fel a vállalkozás múltját, jelenét, de kitért a jövőre is. Az előadó kiemelte: a Kft. az elmúlt 5 évben energetikai pályázatokkal megközelítőleg 150 millió forint támogatásban részesült.

A sikeres eszmecsere után kötetlen beszélgetés következett, majd csarnokbejárással ért véget a látogatás.