Dr. Raisz Anikó

1 órája

Kedvező tapasztalatokat szerzett az államtitkár Jászberényben – galériával

Címkék#Konkoly Electro Kft#Dr Raisz Anikó#Konkoly Szabolcs#Pócs János

A térséget érintő környezetügyi kérdésekről tárgyaltak a Jászság fővárosában. A gyárlátogatáson jelen volt dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára is.

Pesti József

Sajtónyilvános rendezvényre hívta a média munkatársait Pócs János országgyűlési képviselő csütörtök délután a jászberényi Konkoly Electro Kft. telephelyére. A gyárlátogatáson részt vett dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára is.

A gyárlátogatáson jelen volt dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára is.
Csarnokbejárással ért véget dr. Raisz Anikó államtitkár jászberényi gyárlátogatása
Fotó: Pesti József

Fontos célja volt a gyárlátogatásnak Jászberényben

A 2002-ben alapított Konkoly Electro Kft. jelenlegi székhelyén a működés 2019 májusában indult, és jelenleg is modern gyártási technológiákhoz biztosítanak tartósan szolgáló eszközöket. Szolgáltatásaiban többek között speciális gépek, elektromos vezérlőszekrények, nehézipari szállítószalagos görgők gyártása, intralogisztikai automatizálás szerepel.

Az összejövetelen Pócs János gondolatai után Konkoly Szabolcs ügyvezető igazgató köszönte meg a látogatást, majd dr. Raisz Anikó felvázolta jövetelének célját. Az államtitkár látogatásának célja az volt, hogy a következő programok, projektek kidolgozása szempontjából azokat a tapasztalatokat gyűjtse össze, ami a cég életében eddig történt.

Ezt követően Ondi Tamás ügyvezető, majd Nagy-Vargáné Fazekas Éva fejlesztési menedzser vázolta fel a vállalkozás múltját, jelenét, de kitért a jövőre is. Az előadó kiemelte: a Kft. az elmúlt 5 évben energetikai pályázatokkal megközelítőleg 150 millió forint támogatásban részesült. 

A sikeres eszmecsere után kötetlen beszélgetés következett, majd csarnokbejárással ért véget a látogatás.

Dr. Raisz Anikó Jászberényben

Fotók: Pesti József

 

