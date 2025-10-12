Gyorsuló ütemben drágulnak a használt lakások vármegyénkben is – ennyiért lehet most Szolnokon ingatlant venni

Nincs megállás: szeptemberben tovább gyorsult a használt lakások és házak drágulása. Az ingatlanárak Szolnokon is jelentősen emelkedtek az elmúlt egy évben, a vármegyeszékhely ezzel nincs egyedül a keleti régióban.

Gyorsuló ütemben emelkednek az ingatlanárak Szolnokon. A jászkunsági vármegyeszékhelyen a kisebb használt lakásokat keresik

Fotó: Gábor Zoltán / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Mint az Ingatlan.com pénteki elemzésében közölte, szeptemberben országosan havi szinten 2,7 százalékkal emelkedtek az árak, ami jelentősen meghaladja az augusztusi 1,4 százalékot. A drágulás mértéke országosan eltérő képet mutat, legerőteljesebben Észak-Magyarországon szaladtak el az árak egy hónap alatt, 6,3 százalékkal. Éves összevetésben pedig átlagosan 16,8 százalékkal ugrott meg a használt lakások négyzetméterára.

A szakportál rámutatott, az árnövekedés élénkülése az Otthon Start programhoz köthető. A program révén ugyanis nőtt a kereslet. Az áremelkedés régiónként eltérő, éves összevetésben Kelet-Magyarországon erőteljesebben drágulnak az ingatlanok, mint a nyugat-magyarországi régiókban és Pest vármegyében.

Így változtak az ingatlanárak Szolnokon

Ezt támasztják alá a Szolnokról érkezett számok is. Míg a portál kimutatásai alapján tavaly októberben átlag 451 ezer forintért lehetett megvásárolni egy használt lakás vagy ház négyzetméterét, most átlagosan 568 ezer forintot kell fizetni értük. Ez négyzetméterenként 117 ezer forintos drágulást jelent. Az ingatlanos portál szerint ez annak is köszönhető, hogy a kelet-magyarországi lakásárak felzárkózóban vannak a nyugat-magyarországi és Pest megyei lakásárakhoz. Vagyis záródik a lakáspiaci árolló a keleti és nyugati országrészek között.

Szolnok ezzel az 568 ezer forintos átlagárral továbbra is az olcsó vármegyeszékhelyek közé tartozik, hiszen ennél olcsóbban csupán öt székhelyen: Szekszárdon (546 ezer forint), Miskolcon (539), Kaposváron (509), Békéscsabán (443) és Salgótarjánban (287) lehet megvásárolni a használt ingatlanok négyzetméterét átlagban tekintve.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Milyen változást hozott az Otthon Start?

Hogy a kamattámogatott hitel milyen változásokat hozott Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, arról korábban a Szoljon.hu podcast műsorában is beszámoltunk.