Hihetetlen számok érkeztek a jászkunsági ingatlanpiacról: már látni, mit okozott az Otthon Start

Szerdán adta közre első teljes havi összegzését az Ingatlan.com azóta, hogy elérhetővé vált az Otthon Start nevű otthonteremtési kedvezmény. A mérlegből kiderült, a támogatás rendkívül erős keresleti növekedést okozott, ezzel együtt közel 40 ezer új ingatlan jelent meg a hirdetések között. Az ingatlanpiac Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is felpörgött, bár térségünkben kevésbé tapasztaltak élénkülést, mint egyes régióbeli megyékben.

Megélénkült az ingatlanpiac Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében: a keresleti és kínálati oldal is nőtt szeptemberben

Fotó: Kallus György / Világgazdaság / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Élénkült az ingatlanpiac Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

Habár szeptemberben hat százalékkal elmaradt az érdeklődők száma az augusztusi, kezdeti fellángolástól, így is jelentős bővülést regisztráltak keresleti oldalon a hónapra. Idén szeptemberben 360 ezren érdeklődtek telefonon országszerte eladó lakóingatlanok után. Ez 34 százalékkal magasabb, mint 2024 szeptemberében.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a fenti átlagnál csekélyebb érdeklődést mért a szakportál, azonban a növekmény így jelentős: 18 százalék. A környező megyékben ennél erőteljesebben élénkült a keresleti oldal: Bács-Kiskun vármegyében 43 százalékkal, Csongrád-Csanádban 46 százalékkal, Békésben 38 százalékkal, Hajdú-Biharban 24 százalékkal, Hevesben 31 százalékkal érdeklődtek többen idén szeptemberben, mint múlt év e havában. Az első helyet Győr-Moson-Sopron vitte el 65 százalékos növekménnyel, azt azonban hangsúlyozta a szakportál, hogy az emelkedés az ország minden részében legalább két számjegyű volt.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Nőtt a kínálat de az árak is

Rámutattak arra is, a nagyszámú érdeklődés az eladókat is kicsalogatta a piacra. Szeptemberben 38 ezer lakást és házat hirdettek meg, amely havi szinten 29, éves összevetésben 23 százalékos bővülést jelent. A Jászkunság itt szintén 18 százalékos emelkedést produkált. Ezzel e téren kevésbé lóg ki a sorból: Pest megyében 19, Hajdú-Biharban 18, Békésben 26, Csongrád-Csanádban pedig 29 százalékkal bővült a választék. Kiugró eredményt egyedül Szabolcs-Szatmár-Beregben mértek, ott viszont nagyon: 71 százalékkal több eladó lakóingatlan hirdetését adták fel, mint az előző év azonos időszakában.