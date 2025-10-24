1 órája
Százmilliókat költöttek fejlesztésre: ilyen lett a Jászkunság egyik meghatározó ipari parkja
Pályázati forrásból újabb nagy volumenű gazdaságélénkítő beruházás valósult meg a térségben. A jászárokszállási ipari park fejlesztése megteremti a lehetőséget új cégek betelepülésének.
Befejeződött a jászárokszállási ipari park alapinfrastruktúrájának fejlesztése. Mutatjuk a több százmillió forintos beruházás részleteit.
Új befektetőket vár a megújult jászárokszállási ipari park
Az önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében helyi gazdaságfejlesztésre. Közel 400 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város – tudtuk meg a projektet ismertető sajtóközleményből.
A fejlesztés során megépült az Ároki út és ezzel párhuzamosan az ivóvíz-gerincvezeték, a szennyvízelvezető rendszer, valamint a csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt és nyílt szakaszokból álló rendszert létesítettek olajfogó műtárgy beépítésével. Az út mentén 26 darab kandelábert helyeztek el, így a közvilágítást is biztosítja az önkormányzat. A projekt részeként gépjármű forduló út is épült 6 méter szélességű útpályával, 2,5 méter leállósávval és 78 darab parkolóval és járdával.
