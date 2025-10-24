október 24., péntek

Helyi gazdaság

1 órája

Százmilliókat költöttek fejlesztésre: ilyen lett a Jászkunság egyik meghatározó ipari parkja

Címkék#fejlesztés#út#alapinfrastruktúra#projekt#top plusz

Pályázati forrásból újabb nagy volumenű gazdaságélénkítő beruházás valósult meg a térségben. A jászárokszállási ipari park fejlesztése megteremti a lehetőséget új cégek betelepülésének.

Illés Anita

Befejeződött a jászárokszállási ipari park alapinfrastruktúrájának fejlesztése. Mutatjuk a több százmillió forintos beruházás részleteit. 

Megújult a jászárokszállási ipari park.
Jelentős infrastrukturális fejlesztés valósult meg a jászárokszállási ipari parkban
Fotó: Jászárokszállás honlapja

Új befektetőket vár a megújult jászárokszállási ipari park 

Az önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében helyi gazdaságfejlesztésre. Közel 400 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város – tudtuk meg a projektet ismertető sajtóközleményből.

A fejlesztés során megépült az Ároki út és ezzel párhuzamosan az ivóvíz-gerincvezeték, a szennyvízelvezető rendszer, valamint a csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt és nyílt szakaszokból álló rendszert létesítettek olajfogó műtárgy beépítésével. Az út mentén 26 darab kandelábert helyeztek el, így a közvilágítást is biztosítja az önkormányzat. A projekt részeként gépjármű forduló út is épült 6 méter szélességű útpályával, 2,5 méter leállósávval és 78 darab parkolóval és járdával. 


 


 


 


 


 


 


 


 

