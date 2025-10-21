1 órája
Új digitális pénzügyi trendek lehetőségeiről és veszélyeiről tanácskoztak a jászsági konferencián – galériával
Hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a vállalkozások és az állampolgárok pénzügyi döntéseit? Többek között erre a kérdésre is választ adott pénteken a Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia, melyet immár hetedik alkalommal rendeztek meg Jászberényben. A szakmai fórum előadói ezúttal a digitális pénzügyi megoldások jelenét és a benne rejlő távlati lehetőségeket, veszélyeket mutatták be.
FinTech trendek, tokenizáció, kriptovaluta, AI-alapú pénzügyi asszisztensek: a mesterséges intelligencia forradalmasítja a pénzügyi szolgáltatásokat, ami nem csupán lehetőségeket rejt, hanem komoly kihívásokat is. Így nem véletlen, hogy a VII. Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia a digitális pénzügyek világát helyezte fókuszba. A szakmai fórumot október 17-én, pénteken az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán rendezte meg a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Magyar Fintech Szövetség (MAFISZ) partnerségével.
Izgalmas témát elemeztek a Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia szakértői
- Rendkívül gyorsan változik a világ. A digitális pénzügyek terén is sorra jelennek meg új lehetőségek és kihívások, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kis- és középvállalkozások és az állampolgárok is naprakész információkat kapjanak az innovációkról. A pénzügyi tudatosság digitális eszközökkel történő fejlesztése alapvető fontosságú a mindennapi életben, legyen szó az AI-alapú pénzügyi asszisztensekről, vállalkozásfinanszírozásról, a kiberbiztonságról vagy a kriptoeszközökről, valamint az ezekhez kapcsolódó nemzetközi és hazai szabályozásokról – emelte ki köszöntőjében dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke. A vállalkozások vezetői mellett középiskolások és az EKKE hallgatói is szép számban vettek részt a rendezvényen. A meghívott szakértők közérthetően, gyakorlati megoldásokkal mutatták be, hogyan segíthetik a különböző digitális pénzügyi megoldások a vállalkozások pénzügyi döntéseit, biztonságát és versenyképességét.
Milyen veszélyeket rejtenek a digitális pénzügyek?
A konferencia fővédnökségét Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke vállalta fel, ezért a nyitó előadást Greinstetter Balázs, a MNB digitalizációs igazgatóságának vezetője tartotta. Prezentációját átfogó makrogazdasági kitekintéssel kezdte, kiemelve, hogy jelentős lassulás tapasztalható a világgazdaság fő erőközpontjaiban. Olyan konfliktusok, krízisek árnyékolják be a gazdaság működését, mint az orosz-ukrán háború, vagy éppen az Amerika és Kína közötti versengésből fakadó vámháború. Részletesen bemutatta azt az öt globális folyamatot, melyek közép- és hosszútávon befolyásolják a gazdasági növekedést. Ezek a megatrendek: a demográfiai folyamatok, a szuverén adósságok alakulása, a technológiai fejlődés, a klímaváltozás és a geopolitikai helyzet. Mindemellett kitért a pénzügyi közvetítő rendszer digitális fejlődésre is.
A hazai pénzügyi rendszer a digitális fejlettség terén az elmúlt években rendkívül dinamikus fejlődésen ment keresztül. Magyarország e téren az európai középmezőnyhöz tartozik, a pénzügyek számos területén már a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazzuk
– hangsúlyozta Greinstetter Balázs. Hozzátette: a vállalati pénzügyek területén még nem teljes a digitalizáció és több nagymúltú bank belső digitális fejlődése még nem érte el a maximumot.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályozóknak és felügyeleti szerveknek kiemelt szerepe és felelőssége van a digitális ökoszisztéma kialakításában. Az új technológiák növelik a versenyképességet és hatékonyságot, ám szabályozás nélkül veszélyeket is rejtenek. Ezek többek között a kibercsalásokban és hekkertámadásokban mutatkoznak meg, melyek óriási károkat okoznak, ezért a jegybank öt csapás néven átfogó intézkedéssorozatot hozott a pénzügyi visszaélések visszaszorítására.
Tényleg megállíthatatlan a mesterséges intelligencia terhódítása?
Az átalakuló világrend legújabb digitális trendjeiről Ács Zoltán, a MAFISZ elnöke, a MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese beszélt. A változó ügyféligényekkel kapcsolatban elmondta, hogy tavaly egy szingapúri konferencián téma volt, hogy a fiatalok már mobilapplikáción keresztül sem igazán szeretnék intézni pénzügyeiket, hanem a közösségi média különböző üzenetküldő szolgáltatásait részesítik előnyben. Hamarosan az AI-vezérelt ügyfélélmény is valósággá válik, a mesterséges intelligencia alapú pénzügyi asszisztensek, amelyek az ügyfél adataiból könnyen személyre tudják majd szabni a megtakarításokat, vagy éppen a hitelterveket.
Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia JászberénybenFotók: Pesti József
Fontos a szabályozás és a pénzügyi tudatosság
Glózer-Say Viktória, a KPMG pénzügyi szabályozási kérdésekkel foglalkozó menedzsere a magyar kriptotörvény aktualitásait ismertette. Mint megtudtuk, a magyar jogszabály 2024-ben lépett hatályba, az uniós szabályok mellett kiegészítő, esetenként szigorúbb szabályokat is tartalmaz. Célja az átláthatóság biztosítása, a fogyasztóvédelem erősítése. A kriptopiachoz kapcsolódva Bodnár Viktor, a Blockben vezérigazgatója kiemelte, hogy a szabályozások eredményeként a kriptózás mára sokkal biztonságosabbá vált. Szólt a tokenizált eszközök globális piacáról is, mely jelentős növekedést mutat.
A konferencia további részében:
- a digitális vagyonmenedzsmentről,
- a mesterséges intelligencián alapuló pénzügyi asszisztensek mindennapi használatának gyakorlatáról is szó volt.
Ezek a megoldások kiválóan alkalmazhatók például pénzügyi tervezésre, költségoptimalizálásra, pénzügyi kimutatások elemzésére. Így csökkenhet a vállalkozások adminisztrációs terhe, gyorsabbá válhat a döntéshozatal, több idő marad stratégiai gondolkodásra, kreativitásra. Alkalmazásukhoz azonban komoly belső céges eljárások kialakítására van szükség az adatvédelmi, adatszivárgási problémák elkerülése érdekében - hangzott el a rendezvényen.
Díszoklevéllel ismerték el az értékőrző munkát
A fórum második blokkjában hat digitális pénzügyi szolgáltatást nyújtó startup is bemutatta szolgáltatásait, termékeit olyan területeken, mint például a digitális számlavezetés és cégalapítás, közösségi finanszírozás platform vagy halasztott fizetési megoldás. A Jászsági Menedzser Klub Egyesület a konferencián díszoklevelet adományozott a Jász Múzeumért Kulturális Alapítványnak, elismerve a szervezet három évtizedes tudományos, közművelődési és hagyományőrző munkáját, amellyel kiemelkedően járult hozzá a Jászság és a Jászkunság értékeinek felkutatásához és közreadásához.
A Jászság jövője digitális nyelven – Jászberényben írják újra a pénzügyek szabálykönyvét
