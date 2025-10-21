Új digitális pénzügyi trendek lehetőségeiről és veszélyeiről tanácskoztak a jászsági konferencián – galériával

FinTech trendek, tokenizáció, kriptovaluta, AI-alapú pénzügyi asszisztensek: a mesterséges intelligencia forradalmasítja a pénzügyi szolgáltatásokat, ami nem csupán lehetőségeket rejt, hanem komoly kihívásokat is. Így nem véletlen, hogy a VII. Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia a digitális pénzügyek világát helyezte fókuszba. A szakmai fórumot október 17-én, pénteken az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán rendezte meg a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Magyar Fintech Szövetség (MAFISZ) partnerségével.

Greinstetter Balázs, a MNB digitalizációs igazgatóságának vezetője tartotta a VII. Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia nyitó előadását Jászberényben. Fotó: Pesti József

Izgalmas témát elemeztek a Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia szakértői

- Rendkívül gyorsan változik a világ. A digitális pénzügyek terén is sorra jelennek meg új lehetőségek és kihívások, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kis- és középvállalkozások és az állampolgárok is naprakész információkat kapjanak az innovációkról. A pénzügyi tudatosság digitális eszközökkel történő fejlesztése alapvető fontosságú a mindennapi életben, legyen szó az AI-alapú pénzügyi asszisztensekről, vállalkozásfinanszírozásról, a kiberbiztonságról vagy a kriptoeszközökről, valamint az ezekhez kapcsolódó nemzetközi és hazai szabályozásokról – emelte ki köszöntőjében dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke. A vállalkozások vezetői mellett középiskolások és az EKKE hallgatói is szép számban vettek részt a rendezvényen. A meghívott szakértők közérthetően, gyakorlati megoldásokkal mutatták be, hogyan segíthetik a különböző digitális pénzügyi megoldások a vállalkozások pénzügyi döntéseit, biztonságát és versenyképességét.

Milyen veszélyeket rejtenek a digitális pénzügyek?

A konferencia fővédnökségét Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke vállalta fel, ezért a nyitó előadást Greinstetter Balázs, a MNB digitalizációs igazgatóságának vezetője tartotta. Prezentációját átfogó makrogazdasági kitekintéssel kezdte, kiemelve, hogy jelentős lassulás tapasztalható a világgazdaság fő erőközpontjaiban. Olyan konfliktusok, krízisek árnyékolják be a gazdaság működését, mint az orosz-ukrán háború, vagy éppen az Amerika és Kína közötti versengésből fakadó vámháború. Részletesen bemutatta azt az öt globális folyamatot, melyek közép- és hosszútávon befolyásolják a gazdasági növekedést. Ezek a megatrendek: a demográfiai folyamatok, a szuverén adósságok alakulása, a technológiai fejlődés, a klímaváltozás és a geopolitikai helyzet. Mindemellett kitért a pénzügyi közvetítő rendszer digitális fejlődésre is.

A hazai pénzügyi rendszer a digitális fejlettség terén az elmúlt években rendkívül dinamikus fejlődésen ment keresztül. Magyarország e téren az európai középmezőnyhöz tartozik, a pénzügyek számos területén már a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazzuk

– hangsúlyozta Greinstetter Balázs. Hozzátette: a vállalati pénzügyek területén még nem teljes a digitalizáció és több nagymúltú bank belső digitális fejlődése még nem érte el a maximumot.