Korlátozás lépett életbe: ezekről a településekről nem szállítható baromfi a vásárba

Ahogy arról korábban hírt adtunk: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma magas patogenitású, H5N1 altípusú madárinfluenza-vírus jelenlétét igazolta egy tiszajenői pecsenyekacsa tartó gazdaságban. A telep körül három kilométeres védő-, valamint tíz kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki.

Újra megjelent a madárinfluenza-vírus a Jászkunságban. Korlátozás miatt az érintett településekről tilos szállítani baromfit a jászapáti vásárba

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Megjelent a madárinfluenza-vírus a vármegyében, léptek a hatóságok

– A madárinfluenza miatti korlátozás, olyan szinten van érvényben, hogy az érintett településekről – Tiszakécske, Tiszajenő, Tiszavárkony, Jászkarajenő, Cibakháza, Martfű, Nagyrév, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszaföldvár, Tószeg, Vezseny, Kocsér, Kőröstetétlen – nem szállítható be baromfi a vásár területére – hívta fel pénteken a figyelmet közösségi oldalán a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Más településről származó baromi és fogságban tartott madár ismét beszállítható és árusítható lesz a vásárban – tették hozzá. A korlátozásról szóló felhívást a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa által október 31-én kiadott tájékoztatás alapján tették közzé.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Fizetős lesz a parkolás, több kerékpártárolót kihelyeztek

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. az elmúlt napokban több fontos információt megosztott a Facebook-on a vasárnapi vásár megrendezésével kapcsolatban. Felhívták a látogatók figyelmét, hogy vasárnap, a vásár ideje alatt, 7 és 12 óra között a temető előtti parkoló fizetős lesz. A kerékpárral érkezőket több új kerékpártároló várja. Ezeket a temető főbejárata mellett, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium tornacsarnoka melletti kerékpárút szakaszon, valamint a Temető út végén, a vásári bódénál helyezték el. Tudatosították azt, hogy továbbra sem lehet kutyát, házi macskát, vadon befogott madarakat forgalmazni, árusítani a vásárban. Beoltatlan, chip nélküli állatok elajándékozása is tilos.