október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rettegett kór

1 órája

Korlátozás lépett életbe: ezekről a településekről nem szállítható baromfi a vásárba

Címkék#h5n1#Nébih#madárinfluenza vírus#korlátozás#vásár

November 2-án, vasárnap rendezik meg a Jászapáti Országos Állat- és Kirakodóvásárt. Mivel újra megjelent a madárinfluenza-vírus a Jászkunságban, ezért korlátozás lépett életbe. Ezekről a településekről nem szállítható baromfi a soron következő jászapáti vásárba.

Illés Anita

Ahogy arról korábban hírt adtunk: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma magas patogenitású, H5N1 altípusú madárinfluenza-vírus jelenlétét igazolta egy tiszajenői pecsenyekacsa tartó gazdaságban. A telep körül három kilométeres védő-, valamint tíz kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. 

madárinfluenza-vírus
Újra megjelent a madárinfluenza-vírus a Jászkunságban. Korlátozás miatt az érintett településekről tilos szállítani baromfit a jászapáti vásárba
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Megjelent a madárinfluenza-vírus a vármegyében, léptek a hatóságok 

– A madárinfluenza miatti korlátozás, olyan szinten van érvényben, hogy az érintett településekről – Tiszakécske, Tiszajenő, Tiszavárkony, Jászkarajenő, Cibakháza, Martfű, Nagyrév, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszaföldvár, Tószeg, Vezseny, Kocsér, Kőröstetétlen – nem szállítható be baromfi a vásár területére – hívta fel pénteken a figyelmet közösségi oldalán a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Más településről származó baromi és fogságban tartott madár ismét beszállítható és árusítható lesz a vásárban – tették hozzá. A korlátozásról szóló felhívást a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa által október 31-én kiadott tájékoztatás alapján tették közzé. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Fizetős lesz a parkolás, több kerékpártárolót kihelyeztek 

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. az elmúlt napokban több fontos információt megosztott a Facebook-on a vasárnapi vásár megrendezésével kapcsolatban. Felhívták a látogatók figyelmét, hogy vasárnap, a vásár ideje alatt, 7 és 12 óra között a temető előtti parkoló fizetős lesz. A kerékpárral érkezőket több új kerékpártároló várja. Ezeket a temető főbejárata mellett, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium tornacsarnoka melletti kerékpárút szakaszon, valamint a Temető út végén, a vásári bódénál helyezték el. Tudatosították azt, hogy továbbra sem  lehet kutyát, házi macskát, vadon befogott madarakat forgalmazni, árusítani a vásárban. Beoltatlan, chip nélküli állatok elajándékozása is tilos. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu