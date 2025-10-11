A Mol új korszakot nyit – szolgáltatás-központtá válnak a kutak

A Mol kiskereskedelmi lánca, a Mol Fresh Corner tíz év alatt régiós hálózattá nőtt: ma már több egység működik külföldön, mint Magyarországon. A koncepció Budapestről indult, de a nem üzemanyag jellegű termékek és szolgáltatások súlya annyira megnőtt, hogy a töltőállomás „egymegállós” multiszolgáltató hellyé alakul: kávéval, étellel, csomagátvétellel, pénzügyi megoldásokkal és – a Mol Plugee révén – elektromos töltéssel.

Vásárlók a Mol Fresh Corner pultjánál – a hálózat ma már tíz országban, több mint 1300 egységgel szolgálja az utazókat

Forrás: Fresh Corner

A Mol Fresh Corner óriásit fejlődött

Jelenleg több mint 1300 Fresh Corner egység működik a Mol-hálózatban, ebből 300+ Magyarországon.

A hálózati méretben Magyarországot Csehország és Szlovákia követi.

2025 első fél évében a legnagyobb kiskereskedelmi forgalmat Horvátországban mérték, majd Magyarország és Szlovákia következik.

Üzemanyag-tranzakciókban továbbra is Magyarország az első, utána Szlovákia és Románia.

A hot dog az egyik legmenőbb ajánlatuk

Az Adriára tartó utak csúcsidőszakában a jeges kávék és a hot dogok mentek a legjobban, régiós szinten pedig az espresso–cappuccino–latte trió a sláger A Fresh Corner az elmúlt tíz évben több mint 550 millió kávét és 200 millió hot dogot adott el, kilenc ország összesítését nézve.

Itthoni szinte országos a lefedettség

Magyarországon a töltőállomások 80%+-án elérhető a Fresh Corner kínálata, gyakorlatilag országos lefedettséggel. A legtöbb egység a forgalmasabb, nagyvárosi és autópályás környezetben található: Budapest, Győr, Szeged, Debrecen környékén. A nem üzemanyag típusú vásárlások aránya 2024-ben 40% volt Magyarországon. A gasztronómiai termékek forgalma 2022 óta 22%-kal bővült, és a teljes kiskereskedelmi árrés 36%-át már ezek a termékek és szolgáltatások adják.

A MOL Move alkalmazás is népszerű

A márka új terepeken is megjelent. Az első Fresh Corner tíz éve Budapesten, a Prielle Kornélia utcában nyílt. Azóta kioszk működik a Déli pályaudvaron, majd a Nyugatiban is, a MÁV-val közösen pedig bisztrókocsi-szolgáltatást teszteltek a balatoni és a szegedi vonalakon. A Fresh Corner jelen van egyetemeken, Budapesten a Corvinus két épületében is, a határon túl pedig Pozsony repülőterén kávézó várja az utasokat. A vállalat további hasonló projekteket készít elő, ezek megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják.

Stratégiai szinten a Mol a Shape Tomorrow program keretében 2030-ig több mint négymilliárd dollárt fordít fenntartható üzleti fejlesztésekre. Ennek része a kiskereskedelmi ökoszisztéma bővítése és a digitális háttér erősítése. A Mol Move alkalmazás és a mögötte működő Data Lake már ötmillió aktív felhasználót szolgál ki a régióban, valós időben mutatva, mely termékekre és szolgáltatásokra van igény, így a kínálat gyorsan igazítható a fogyasztói trendekhez.