5+1 tündéri házikó, amit egy autó áráért is megkaphat

A vidéki idill nem álom. És nem is megfizethetetlen, ezt mutatja az Ingatlanbazár ebbéli gyűjteménye is. Vannak-e lakható, mégis olcsó házak a Jászkunságban? Még szép! Be is mutatunk belőlük néhányat.

Lakható, de olcsó házak a Jászkunságban? Ilyen is van eladó sorban

Fotó: Ingatlanbazár.hu

Olcsó házak a Jászkunságban, itt van néhány remek választás

1. Családi ház Tiszaroffon

Tiszaroff festői falu: ott árulnak jelenleg 4,9 millió forintért egy családi házat. Tegyük hozzá mindjárt, nem nagy családnak. Az ingatlan összesen 39 négyzetméter területű, vagyis sokan bekucorodni biztosan nem tudnak az épületbe. Elrendezése viszont kedvező, az előszoba és a konyha mellett két szoba is befért a falak közé, az amúgy ezer négyzetméteres udvaron. Hirdetése szerint az 1970-ben épült ház átlagos állapotú,

csatornázása,

villany-,

víz és fűtésrendszere kiépített – utóbbit kandalló biztosítja.

Óriási előnye, hogy a folyótól mindössze 500 méterre fekszik.

Fotó: Ingatlanbazár.hu

2. Tanya, hatalmas udvarral Jászkiséren

Aki tágas tereket biztosító házra vágyik, de nincs a zsebében sok millió forint, annak érdemes Jászkisér felé tekintgetnie. Ott lehet megvásárolni egy kétezer négyzetméteres udvaron álló 90 négyzetméter területű házat. Mindezért 5,2 millió forintot kérnek. A téglaház papíron kivett tanyaként szerepel, gazdálkodásra is alkalmas. Három szobája mellett konyha, két kamra, pince és fürdőszoba kapott helyet az ingatlanban. Ideális lehet azoknak, akik nem szakadnának el a városi élettől, de természetközeli, csendes lakra vágynak.

Fotó: Ingatlanbazár.hu

3. Takaros parasztház keresi új gazdáját

Még ennél is kétszer nagyobb telken fekszik az a parasztház, amit Tiszaroffon kínálnak eladásra, 6,9 millió forintért. Maga az épület nem nagy: 58 négyzetméter. De a fehérre meszelt falu, igényes ház sokak számára nyújthat nosztalgikus érzést vályogfalával, népies kialakításával. Elsősorban a vállalkozóbb szelleműeknek érdemes elgondolkodnia az ajánlaton, mivel a villany mellett a fűtést kandalló, a vizet fúrt kút biztosítja.

Fotó: Ingatlanbazár.hu

4. Kedves vályogház Tiszaörsön

„Ahol nagyszüleink laktak” – ez ugorhat be sokaknak arról a kedves vályogházról, amit Tiszaörsön árulnak 5,9 millió forintért. A bő hatszáz négyzetméteres telken, mintegy 44 négyzetméteres házikót alakítottak ki, amelynek melegéről gázkonvektor gondoskodik. Az ingatlan bővítésre is alkalmas.