3 órája
5+1 tündéri házikó, amit egy autó áráért is megkaphat
Ha eljátszott már a gondolattal, hogy szívesen megvenne valahol egy apró, de békés környezetben fekvő, takaros házikót, akkor jó hírünk van: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében számos ilyen akad. Az Ingatlanbazár segítségével mutatjuk, melyek a kedvező tulajdonságú, kifejezetten olcsó házak a Jászkunságban.
A vidéki idill nem álom. És nem is megfizethetetlen, ezt mutatja az Ingatlanbazár ebbéli gyűjteménye is. Vannak-e lakható, mégis olcsó házak a Jászkunságban? Még szép! Be is mutatunk belőlük néhányat.
Olcsó házak a Jászkunságban, itt van néhány remek választás
1. Családi ház Tiszaroffon
Tiszaroff festői falu: ott árulnak jelenleg 4,9 millió forintért egy családi házat. Tegyük hozzá mindjárt, nem nagy családnak. Az ingatlan összesen 39 négyzetméter területű, vagyis sokan bekucorodni biztosan nem tudnak az épületbe. Elrendezése viszont kedvező, az előszoba és a konyha mellett két szoba is befért a falak közé, az amúgy ezer négyzetméteres udvaron. Hirdetése szerint az 1970-ben épült ház átlagos állapotú,
- csatornázása,
- villany-,
- víz és fűtésrendszere kiépített – utóbbit kandalló biztosítja.
Óriási előnye, hogy a folyótól mindössze 500 méterre fekszik.
2. Tanya, hatalmas udvarral Jászkiséren
Aki tágas tereket biztosító házra vágyik, de nincs a zsebében sok millió forint, annak érdemes Jászkisér felé tekintgetnie. Ott lehet megvásárolni egy kétezer négyzetméteres udvaron álló 90 négyzetméter területű házat. Mindezért 5,2 millió forintot kérnek. A téglaház papíron kivett tanyaként szerepel, gazdálkodásra is alkalmas. Három szobája mellett konyha, két kamra, pince és fürdőszoba kapott helyet az ingatlanban. Ideális lehet azoknak, akik nem szakadnának el a városi élettől, de természetközeli, csendes lakra vágynak.
3. Takaros parasztház keresi új gazdáját
Még ennél is kétszer nagyobb telken fekszik az a parasztház, amit Tiszaroffon kínálnak eladásra, 6,9 millió forintért. Maga az épület nem nagy: 58 négyzetméter. De a fehérre meszelt falu, igényes ház sokak számára nyújthat nosztalgikus érzést vályogfalával, népies kialakításával. Elsősorban a vállalkozóbb szelleműeknek érdemes elgondolkodnia az ajánlaton, mivel a villany mellett a fűtést kandalló, a vizet fúrt kút biztosítja.
4. Kedves vályogház Tiszaörsön
„Ahol nagyszüleink laktak” – ez ugorhat be sokaknak arról a kedves vályogházról, amit Tiszaörsön árulnak 5,9 millió forintért. A bő hatszáz négyzetméteres telken, mintegy 44 négyzetméteres házikót alakítottak ki, amelynek melegéről gázkonvektor gondoskodik. Az ingatlan bővítésre is alkalmas.
5. Egymillió forintba sem kerül a legolcsóbb ház Jász-Nagykun-Szolnok megyében
A legolcsóbb ház – leszámítva persze a romos, „létezésre alkalmatlan” ingatlanokat – jelenleg Cibakházán van. De azért oda is olyanok jelentkezzenek, akikben van mersz. A 30 négyzetméteres, két szobás, zártkerti ingatlant beköltözés előtt erősen ajánlott rendbe tenni. Villany van a házban, víz és fűtés ellenben nincs. A tetőtér irányába viszont még bővíthető. Mindezért egy régi használt autó árát kérik csak: 990 ezer forintot.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
5.+1. Szolnokon egy számjeggyel feljebb indul a számláló
Aki netán ragaszkodik a vármegyeszékhelyhez és az olcsó házhoz is, annak a fentieknél tágabbra kell nyitnia a pénztárcáját. Szolnokon jelenleg 15 millió forint környékén indul az eladó házak ára, a határ pedig ugyebár ettől jóval magasabban van. A legolcsóbb ajánlat most egy Madách utcai 31 négyzetméteres, egyszobás hajlék, 500 méteres telekkel, önálló tárolóval.
A Hunyadi megújulhat, de mi lesz a Nyírfa és a Mátyás király úttal? Erre is válaszoltak Abonyban
Könnyen tönkretehetjük bőrünket, ha TikTokon tájékozódunk, durva példát is mesélt a szakértő