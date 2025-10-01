október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jászkunság

3 órája

5+1 tündéri házikó, amit egy autó áráért is megkaphat

Címkék#ház#eladó#ingatlan

Ha eljátszott már a gondolattal, hogy szívesen megvenne valahol egy apró, de békés környezetben fekvő, takaros házikót, akkor jó hírünk van: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében számos ilyen akad. Az Ingatlanbazár segítségével mutatjuk, melyek a kedvező tulajdonságú, kifejezetten olcsó házak a Jászkunságban.

Szoljon.hu

A vidéki idill nem álom. És nem is megfizethetetlen, ezt mutatja az Ingatlanbazár ebbéli gyűjteménye is. Vannak-e lakható, mégis olcsó házak a Jászkunságban? Még szép! Be is mutatunk belőlük néhányat.

olcsó házak a jászkunságban, ház, ingatlan, Ingatlanbazár, Jászkunság, ár
Lakható, de olcsó házak a Jászkunságban? Ilyen is van eladó sorban
Fotó: Ingatlanbazár.hu

Olcsó házak a Jászkunságban, itt van néhány remek választás

1. Családi ház Tiszaroffon

Tiszaroff festői falu: ott árulnak jelenleg 4,9 millió forintért egy családi házat. Tegyük hozzá mindjárt, nem nagy családnak. Az ingatlan összesen 39 négyzetméter területű, vagyis sokan bekucorodni biztosan nem tudnak az épületbe. Elrendezése viszont kedvező, az előszoba és a konyha mellett két szoba is befért a falak közé, az amúgy ezer négyzetméteres udvaron. Hirdetése szerint az 1970-ben épült ház átlagos állapotú, 

  • csatornázása, 
  • villany-, 
  • víz és fűtésrendszere kiépített – utóbbit kandalló biztosítja. 

Óriási előnye, hogy a folyótól mindössze 500 méterre fekszik.

olcsó házak a jászkunságban, ház, ingatlan, Ingatlanbazár, Jászkunság, ár
Lakható, de olcsó házak a Jászkunságban? Ilyen is van eladó sorban. Ezt a tiszaroffi házat 4,9 millió forintért hirdetik
Fotó: Ingatlanbazár.hu

2. Tanya, hatalmas udvarral Jászkiséren

Aki tágas tereket biztosító házra vágyik, de nincs a zsebében sok millió forint, annak érdemes Jászkisér felé tekintgetnie. Ott lehet megvásárolni egy kétezer négyzetméteres udvaron álló 90 négyzetméter területű házat. Mindezért 5,2 millió forintot kérnek. A téglaház papíron kivett tanyaként szerepel, gazdálkodásra is alkalmas. Három szobája mellett konyha, két kamra, pince és fürdőszoba kapott helyet az ingatlanban. Ideális lehet azoknak, akik nem szakadnának el a városi élettől, de természetközeli, csendes lakra vágynak.

olcsó házak a jászkunságban, ház, ingatlan, Ingatlanbazár, Jászkunság, ár
Kilencven négyzetméteres ház eladó Jászkiséren
Fotó: Ingatlanbazár.hu

3. Takaros parasztház keresi új gazdáját

Még ennél is kétszer nagyobb telken fekszik az a parasztház, amit Tiszaroffon kínálnak eladásra, 6,9 millió forintért. Maga az épület nem nagy: 58 négyzetméter. De a fehérre meszelt falu, igényes ház sokak számára nyújthat nosztalgikus érzést vályogfalával, népies kialakításával. Elsősorban a vállalkozóbb szelleműeknek érdemes elgondolkodnia az ajánlaton, mivel a villany mellett a fűtést kandalló, a vizet fúrt kút biztosítja.

olcsó házak a jászkunságban, ház, ingatlan, Ingatlanbazár, Jászkunság, ár
Takaros parasztház eladó Tiszaroffon
Fotó: Ingatlanbazár.hu

4. Kedves vályogház Tiszaörsön

„Ahol nagyszüleink laktak” – ez ugorhat be sokaknak arról a kedves vályogházról, amit Tiszaörsön árulnak 5,9 millió forintért. A bő hatszáz négyzetméteres telken, mintegy 44 négyzetméteres házikót alakítottak ki, amelynek melegéről gázkonvektor gondoskodik. Az ingatlan bővítésre is alkalmas.

olcsó házak a jászkunságban, ház, ingatlan, Ingatlanbazár, Jászkunság, ár
Tiszaörsön is kapható olcsó ház
Fotó: Ingatlanbazár.hu

5. Egymillió forintba sem kerül a legolcsóbb ház Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A legolcsóbb ház – leszámítva persze a romos, „létezésre alkalmatlan” ingatlanokat – jelenleg Cibakházán van. De azért oda is olyanok jelentkezzenek, akikben van mersz. A 30 négyzetméteres, két szobás, zártkerti ingatlant beköltözés előtt erősen ajánlott rendbe tenni. Villany van a házban, víz és fűtés ellenben nincs. A tetőtér irányába viszont még bővíthető. Mindezért egy régi használt autó árát kérik csak: 990 ezer forintot.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

5.+1. Szolnokon egy számjeggyel feljebb indul a számláló

Aki netán ragaszkodik a vármegyeszékhelyhez és az olcsó házhoz is, annak a fentieknél tágabbra kell nyitnia a pénztárcáját. Szolnokon jelenleg 15 millió forint környékén indul az eladó házak ára, a határ pedig ugyebár ettől jóval magasabban van. A legolcsóbb ajánlat most egy Madách utcai 31 négyzetméteres, egyszobás hajlék, 500 méteres telekkel, önálló tárolóval.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu