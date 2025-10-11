Mennyit fizetünk vissza 45 millió forintnál, ha a 3 százalékos hitelt választjuk? Itt a szakértő válasza!

Szeptember 1-jén robbant be a fix 3% kamatozású hitelt kínáló Otthon Start Program, amely az első lakás, lakóház megvásárlásához ad jelentős segítséget – és nem csak a fiataloknak. A konstrukció gyorsan népszerűvé vált annak ellenére is, hogy szigorúbb feltételekkel lehet igénybe venni. Ezekről a feltételekről kérdeztük meg a szakértőket.

Az Otthon Start Program által sok fiatal költözhet albérletből saját lakásba

Mit kell tudni az Otthon Start Programról?

Az új hitelkonstrukcióval kapcsolatban hírportálunk két szakértővel beszélgetett legutóbbi podcastadásunkban. Németh Ildikó, a CasaNetWork Ingatlaniroda értékesítési vezetője és Hegedűs Erika független hitelközvetítő már élő tapasztalatokat tudott megosztani az elmúlt hónap tükrében.

Az első tapasztalatok: álomárak helyett banki realitás

Mint azt Németh Ildikó elmondta, a hitel megjelenésével együtt a hirdetésekben megjelentek az úgynevezett „álomárak”, nőtt a hirdetési és az eladási ár közötti különbség, vagyis erősödött az alku. Sokan gondolják úgy, hogy most jelentősen magasabb áron is képesek lesznek értékesíteni az ingatlanjukat, ezért alaposan megnyomják a ceruzát. Fontos azonban tudni, hogy az adás-vételi szerződésben rögzített eladási ár nem lépheti túl érdemben a bank által megállapított forgalmi értéket: ha az értékbecslést 20 százaléknál nagyobb mértékben haladja meg a szerződéses ár, a bank visszautasítja a hitelt, kisebb arányú eltérésnél a becslés feletti különbözetet pedig minden esetben a vevőnek saját erőből kell kiegészíteni.

Megjelentek olyan elképzelések, hogy például eddig 20 millióra tartottam a házam, most majd 50 százalékkal magasabb áron fogom eladni. De sajnos ez nem így lesz, aki így gondolkozik, az bizony csalódni fog, a piac nem úgy működik, ahogy ő elgondolta

– figyelmeztet Ildikó.

Azt is fontos tudni, hogy a bankok településenként eltérő önerő-elvárással dolgoznak: vármegyeszékhelyen, városokban, nagyobb településeken általában elég a minimum 10%, kisebb településeken akár 20-30% önerő is szükséges lehet ez függ majd a banki értékbecslés eredményétől. Az elmúlt hónap tapasztalata szerint az ügyletek mintegy 90 százalékában már az Otthon Start konstrukcióval terveznek a vevők, míg a piaci kamatozású hitelek háttérbe szorultak. A készpénzes vevők száma most visszaesett, miközben számos korábbi befektető most viszi piacra a tulajdonát.

Konkrét példán keresztül

Hegedűs Erika, mint hitelközvetítő egy konkrét példán keresztül mutatta meg, hogy mire kell számítania, mivel kell kalkulálnia egy vevőnek egy 50 milliós ingatlan vásárlása esetén.

„Ha a 10%-os minimális önerőt vesszük, akkor az 5 millió forint, így a felvett hitelösszeg 45 millió. Ha egy 25 éves futamidővel számolunk, akkor a havi törlesztő 213 588 forint lesz és a futamidő végére 64 076 000 forintot törlesztettünk vissza.”

Összehasonlításként a jobb piaci konstrukciók körülbelül 5,94% kamatszintjén akár több mint

50 ezer forinttal magasabb lehet a havi törlesztés,

a teljes visszafizetés pedig 10 millió forinttal, vagy többel is nőhet.

Bár Budapest kapcsán már most a szűkülő kínálatról beszélnek és, hogy mennyi ingatlan nem felel meg a feltételeknek, ez leginkább a brutális négyzetméterárak miatt alakult így. Vidéken szerencsére még sokkal kedvezőbb áron lehet ingatlanhoz jutni, ami bizonyára sok mindenki számára lesz vonzó alternatíva a jövőben. Aki pedig a fentiekkel tisztában van, és előre megtervezi az időzítést, annak az Otthon Start Program egy kiszámítható és kedvező belépőt kínál a saját otthonhoz – vagy akár a bérbeadásra szánt lakás megvásárlásához.