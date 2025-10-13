34 perce
Kedvezőbb hitel, de szigorúbb feltételek – ezekre kell figyelnünk, ha élnénk a 3 százalékos lehetőséggel
Nagy fellendülés történt az elmúlt hetekben az ingatlanpiacon. A 3 százalékos Otthon Start Program megjelenése alaposan átrendezte a keresletet és az árképzést, miközben több, a piacitól eltérő feltétellel is számolni kell. Melyek ezek a feltételek, mit vizsgál a bank, mire kell figyelni? Cikkünkből most megtudhatja!
Szeptember 1-jén indult be a fix 3 százalékos kamatozású hitelt kínáló Otthon Start Program, amely az első lakás, lakóház megvásárlásához ad jelentős segítséget. A konstrukció gyorsan népszerűvé vált, úgy is, hogy csak szigorúbb feltételekkel lehet igényelni. A téma kapcsán Németh Ildikót, a CasaNetWork Ingatlaniroda értékesítési vezetőjét, illetve Hegedűs Erikát, független hitelközvetítőt kérdeztük.
Mit néz a bank az ingatlannál?
Ha valaki az Otthon Start Programban gondolkozik, jó ha tisztában van vele, hogy vizsgálják az ingatlan műszaki és használati megfelelését is, valamint hogy a lakhatási feltételeknek eleget tegyen. Alapkövetelmény a konyhában a mosogatási lehetőség, fürdőszobában a rögzített fűtőtest, illetve a legalább 12 négyzetméteres szoba. Olyan apróságnak tűnő beavatkozás, mint egy gipszkartonos leválasztás, könnyen az előírt 12 négyzetméter alá vihet egy szobát: piaci hitelnél ez még átmehet, az Otthon Startnál azonban már nem.
Milyen feltételekkel lehet igényelni az Otthon Start Programban felvehető hitelt?
Mint fentebb említettük, a fix kamatozású 3 százalékos hitel igénylése esetében szigorúbb elvárásoknak kell megfelelni, mint a piaci hitelek esetén. Az alábbi lista segíthet eldönteni, hogy Ön például igénybe vehetné-e a hitelt:
- Az elmúlt 10 évben legfeljebb egy lakóingatlanban rendelkezett maximum 50% tulajdoni hányaddal.
- Büntetlen előélet szükséges.
- Járási hivatal, kormányhivatal, állami adóhatóság nem kötelezte az igénylőket korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás visszafizetésére, az igénylést megelőző 3 évben.
- KHR-ben nincs nyilvántartott lejárt tartozásuk.
- NAV-köztartozás nem lehet (legfeljebb 5 000 Ft).
- Két év TB-jogviszony szükséges, hatósági bizonyítvánnyal igazolva.
- Tapasztalatok szerint nettó ~250 ezer forint körüli jövedelemszinttől sok esetben megnyílhat a lehetőség, de minimálbérrel is igényelhető, ez függ a felvenni kívánt hitel összegétől.
- A hitel törlesztőrészlete nem haladhatja meg a teljes havi nettó jövedelem (cafeteria, családi pótlék, GYED, GYES, CSED) bevétel felét, ha 600 ezer forint alatt van a jövedelem. Ha afölött, akkor ez a szám már 60 százalékra emelkedik.
- Az ingatlan négyzetméter árának felső határa 1,5 millió forint lehetett.
- Társasházi lakásnál legfeljebb 100 millió forint, egy lakásos lakóépületnél legfeljebb 150 millió forint a megengedett vételár.
- Haszonélvezettel terhelt ingatlan nem vásárolható.
- Kölcsön hitelcélja nem lehet lakóingatlan résztulajdonának megszerzése.
Házastársak együtt is igényelhetik a konstrukciót és ilyen esetben elég, ha az egyik fél felel meg annak a feltételnek, hogy az elmúlt tíz évben legfeljebb egy lakóingatlanban rendelkezett maximum 50 százalék tulajdoni hányaddal. Élettársak azonban együtt nem kérhetik, csak az egyik fél igényelhet, az ő jövedelmi adatai alapján. Nagykorú gyermek esetén a szülő adóstársként bevonható.
Sőt, a konstrukció CSOK PLUSZ-szal és Falusi CSOK-kal is kombinálható de csak a vissza nem térítendő támogatási részekkel. A CSOK Plusz esetén legalább egy gyermek vállalása szükséges; a falusi CSOK-nál a meglévő gyermek is elegendő, de itt is van lehetőség gyermekvállalásra.
Milyen dokumentumokra van szükség a hiteligénylésnél?
A bank munkáltatói igazolást, bankszámlakivonatot (jellemzően az utolsó három hónapról), valamint a két év TB-jogviszonyt igazoló hatósági dokumentumot kér. Büntetlen előélet és NAV-nál fennálló köztartozás hiánya (legfeljebb 5 000 forint) is feltétel, amiről nyilatkozatot kell tennie az igénylőnek. Ezzel kapcsolatban azonban tudni kell, hogy amennyiben utólag kiderül valakiről, hogy valótlanul nyilatkozott, kamattámogatással együtt kell visszafizetnie az addig igénybe vett összeget. Akár a bank, akár a Magyar Államkincstár ellenőrizheti ezeket az adatokat – bár jelenleg még nincs gyakorlat arra, hogy ez szúrópróbaszerűen vagy rendszeresen történne.
Ütemezés és banki döntési idők
Az adásvételi szerződés megkötésétől érdemes 60 napos határidővel számolni a teljes vételár kifizetéséig. A banknak használt vagy új lakás vásárlásánál 30 nap, míg építésnél 60 nap a döntési határideje. A tényleges átfutás azonban a bank személyi kapacitásától is függ, így persze lehetnek eltérések.
Mire kell nagyon figyelni?
A hitellel finanszírozott ingatlanba nem kötelező beköltözni: bérbe adható, és cég- vagy egyéni vállalkozás székhelyeként is bejelenthető, ám erről előzetesen nyilatkozni kell, illetve változás esetén bejelentési kötelezettség terheli az ügyfelet.
Ezen kívül öt éven belül nem ajánlott eladni a megvásárolt ingatlant, mert ilyenkor a kamattámogatást vissza kell fizetni, és a felvett hitellel is el kell számolni
– figyelmeztet Hegedűs Erika független hitelközvetítő.
Az új hitelkonstrukcióról nemrég podcast is készült, illetve egy konkrét példán keresztül is igyekeztünk szakértőink segítségével szemléltetni, mennyit is kell visszafizetni.