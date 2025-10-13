Kedvezőbb hitel, de szigorúbb feltételek – ezekre kell figyelnünk, ha élnénk a 3 százalékos lehetőséggel

Szeptember 1-jén indult be a fix 3 százalékos kamatozású hitelt kínáló Otthon Start Program, amely az első lakás, lakóház megvásárlásához ad jelentős segítséget. A konstrukció gyorsan népszerűvé vált, úgy is, hogy csak szigorúbb feltételekkel lehet igényelni. A téma kapcsán Németh Ildikót, a CasaNetWork Ingatlaniroda értékesítési vezetőjét, illetve Hegedűs Erikát, független hitelközvetítőt kérdeztük.

Számos feltételnek kell megfelelni, ha valaki igényelni akarja az Otthon Start Programban felvehető 3 százalékos kedvezményes hitelt

Forrás: Illusztráció

Mit néz a bank az ingatlannál?

Ha valaki az Otthon Start Programban gondolkozik, jó ha tisztában van vele, hogy vizsgálják az ingatlan műszaki és használati megfelelését is, valamint hogy a lakhatási feltételeknek eleget tegyen. Alapkövetelmény a konyhában a mosogatási lehetőség, fürdőszobában a rögzített fűtőtest, illetve a legalább 12 négyzetméteres szoba. Olyan apróságnak tűnő beavatkozás, mint egy gipszkartonos leválasztás, könnyen az előírt 12 négyzetméter alá vihet egy szobát: piaci hitelnél ez még átmehet, az Otthon Startnál azonban már nem.

Milyen feltételekkel lehet igényelni az Otthon Start Programban felvehető hitelt?

Mint fentebb említettük, a fix kamatozású 3 százalékos hitel igénylése esetében szigorúbb elvárásoknak kell megfelelni, mint a piaci hitelek esetén. Az alábbi lista segíthet eldönteni, hogy Ön például igénybe vehetné-e a hitelt:

Az elmúlt 10 évben legfeljebb egy lakóingatlanban rendelkezett maximum 50% tulajdoni hányaddal.

Büntetlen előélet szükséges.

Járási hivatal, kormányhivatal, állami adóhatóság nem kötelezte az igénylőket korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás visszafizetésére, az igénylést megelőző 3 évben.

KHR-ben nincs nyilvántartott lejárt tartozásuk.

NAV-köztartozás nem lehet (legfeljebb 5 000 Ft).

Két év TB-jogviszony szükséges, hatósági bizonyítvánnyal igazolva.

Tapasztalatok szerint nettó ~250 ezer forint körüli jövedelemszinttől sok esetben megnyílhat a lehetőség, de minimálbérrel is igényelhető, ez függ a felvenni kívánt hitel összegétől.

A hitel törlesztőrészlete nem haladhatja meg a teljes havi nettó jövedelem (cafeteria, családi pótlék, GYED, GYES, CSED) bevétel felét, ha 600 ezer forint alatt van a jövedelem. Ha afölött, akkor ez a szám már 60 százalékra emelkedik.

Az ingatlan négyzetméter árának felső határa 1,5 millió forint lehetett.

Társasházi lakásnál legfeljebb 100 millió forint, egy lakásos lakóépületnél legfeljebb 150 millió forint a megengedett vételár.

Haszonélvezettel terhelt ingatlan nem vásárolható.

Kölcsön hitelcélja nem lehet lakóingatlan résztulajdonának megszerzése.

Házastársak együtt is igényelhetik a konstrukciót és ilyen esetben elég, ha az egyik fél felel meg annak a feltételnek, hogy az elmúlt tíz évben legfeljebb egy lakóingatlanban rendelkezett maximum 50 százalék tulajdoni hányaddal. Élettársak azonban együtt nem kérhetik, csak az egyik fél igényelhet, az ő jövedelmi adatai alapján. Nagykorú gyermek esetén a szülő adóstársként bevonható.