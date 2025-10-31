3 órája
Fordulat az első lakás vásárlásnál? Mutatjuk a 3% hitel új felhasználási eseteit
Fordulat a lakáspiacon: sok fiatal és család egy lépéssel közelebb kerülhet az első otthonhoz. Az Otthon start változások november 15-től könnyebb feltételeket, gyorsabb ügyintézést és több lehetőséget hoznak a 3 százalékos hitelhez. Összeszedtük, mire érdemes figyelni az első lakás vásárlásánál és az építkezéseknél, hogy a kedvezményekből a legtöbbet lehessen kihozni.
November 15-től életbe lépnek az Otthon start változások, amelyek egyszerűbbé és kedvezőbbé tehetik az első lakás vásárlását. A módosítások egyértelműbbé teszik, ki számít első lakásszerzőnek, enyhítik a munkaviszonyra vonatkozó elvárásokat, és több élethelyzetben használhatóvá teszik a 3 százalékos hitelt – összességében könnyebb lehet saját otthonhoz jutni.
November 15-től több ponton módosul az Otthon Start. A friss jogszabály a Magyar Közlöny 2025/126. számában jelent meg, és egyszerre pontosítja, ki minősül első lakásszerzőnek, rugalmasabbá teszi a TB-jogviszonyra vonatkozó elvárásokat, bővíti a felhasználási lehetőségeket, valamint egyszerűsíti az építési hitelek folyósítását.
Ki számít első lakásszerzőnek az Otthon Start változások után?
A rendelet megerősíti a 10 éves vizsgálati időszakot, ugyanakkor több kivételt is rögzít. Nem minősül kizáró tulajdonnak a lebontott vagy bontásra kötelezett/lebontatott ingatlan; az a lakás, amelynek értéke nem haladta meg a 15 millió forintot; illetve a haszonélvezettel terhelt ingatlan, ha az elidegenítéskor ugyanaz a haszonélvező ténylegesen ott lakott.
Fontos újdonság, hogy adásvételi „átfedésnél” az igénylő 180 napig akkor is első lakásszerzőnek minősül, ha egyszerre két ingatlanban rendelkezik legfeljebb 50%-os tulajdonrésszel – ez a korábbi technikai akadályokat hivatott feloldani. A kivételeket és a gyakorlati értelmezést a Bankmonitor friss összefoglalója és a BiztosDöntés.hu tematikus cikkei is részletezik.
A TB jogviszonyt is rugalmasabban kezelik
Megmarad a 2 éves jogosultsági idő követelménye, ugyanakkor szélesebb körben fogadható el annak teljesítése. A jogszabály kifejezetten elismeri azt az esetet is, ha az igénylő az Európai Unió intézményének vagy nemzetközi szervezetnek dolgozik az EGT valamely államában, és emiatt a külföldi társadalombiztosítási rendszer hatálya alá tartozik. Emellett – meghatározott feltételekkel – a nappali tagozatos tanulmányok egy része is beszámítható a 2 évbe. További könnyítés, hogy a GYOD-ban vagy ápolási díjban részesülők, illetve a megváltozott munkaképességűek mentesülnek az alap TB-feltétel alól.
Szélesebb felhasználás – nemcsak új építés indulásától
A módosítás kiveszi az időbeli korlátozást: a 3%-os hitel korábban megkezdett építkezés befejezésére is kérhető, és korábban épült új lakás (fejlesztőtől történő első értékesítés) megvásárlására is igénybe vehető. Az egyszerű bejelentéssel épülő otthonoknál a vonatkozó igazoló dokumentumok építési engedélynek minősülnek a program szempontjából.
Előlegfizetés építkezésnél
Építési hitelnél megfelelő pótfedezet bevonásával a bank előzetesen is folyósíthat, első részletként legfeljebb a teljes hitelösszeg 30%-áig – ez az önerő beépítése előtt is megtörténhet (Magyar Közlöny). magyarkozlony.hu
Az is lehet jogosult, aki korábban támogatást fizetett vissza
Ha valaki gyermekvállalás részleges vagy teljes sikertelensége miatt fizetett vissza támogatást, és erre méltányossági határozata van, mostantól – a dokumentumok benyújtásával – jogosult lehet az Otthon Startra.
Milyen további könnyítések vannak előkészítés alatt?
A BiztosDöntés.hu összegzése és a szakportálok jelzései alapján a kormány több irányú finomhangolást is előkészít:
- testvér is lehet adóstárs;
- az önkormányzati lakások értékkülönbözet-korlátján lazítanának;
- örökölt résztulajdon kivásárlására is felhasználható lenne a hitel;
- egységesítenék az őstermelők és átalányadós kisvállalkozók jövedelemelismerését;
- bevezetnék a társasházi építményi jogot;
- valamint 2026-tól közszolgálati otthontámogatás is érkezhet. Ezek társadalmi egyeztetés alatt álló irányok, nem mindegyik véglegesített szabály.
A banki „jóváírásverseny” is beindult
A program indulása nyomán a bankok erős akciókkal versenyeznek. A konkrét feltételek pénzintézetenként és időben változhatnak, ezért a hivatalos hirdetmény az irányadó.
– Gránit Bank: 2,85% kamat és 200 000 Ft jóváírás rendszeres jövedelem érkeztetésével, a bank szeptember 1-jei tájékoztatása szerint.
– MBH Bank: kiemelt körnek akár 2,75% kamat (MBH Flotta Kiemelt Partner Program); emellett jóváírás és MOL-ajándékkártya is elérhető, a banki oldal és gyűjtőcikkek szerint.
– Erste Bank: akár 360 000 Ft összjóváírás (számlanyitás + biztosítások kombinálásával), az Erste hivatalos oldalán részletezett feltételekkel.
– MagNet Bank: 100 000 Ft értékű IKEA e-utalvány min. 10 milliós hitel és banki számla mellett, a bank 2025. október 16-i hirdetménye és tájékoztatói szerint.
Az igénylésnél nagyon figyelmesnek kell lenni
– Első lakásszerző: a 10 éves szabály és a kivételek (lebontott ingatlan; 15 millió forint alatti érték; haszonélvezet; adásvételi átfedés max. 180 napig) alapján érdemes ellenőrizni a jogosultságot.
– TB-jogviszony: elfogadható az EU/EGT intézményeinél végzett munka miatti külföldi TB; a GYOD/ápolási díj és a megváltozott munkaképesség mentességet ad.
– Felhasználási kör: régebbi engedélyű építkezés befejezése és fejlesztőtől történő első értékesítés is finanszírozható.
– Folyósítás: építkezésnél pótfedezet mellett előleg kérhető, az első részlet max. 30%.
– Akciók: a banki jóváírások, kedvezmények időszakosak; mindig a bank hivatalos hirdetménye az irányadó.
