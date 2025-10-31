Fordulat az első lakás vásárlásnál? Mutatjuk a 3% hitel új felhasználási eseteit

November 15-től életbe lépnek az Otthon start változások, amelyek egyszerűbbé és kedvezőbbé tehetik az első lakás vásárlását. A módosítások egyértelműbbé teszik, ki számít első lakásszerzőnek, enyhítik a munkaviszonyra vonatkozó elvárásokat, és több élethelyzetben használhatóvá teszik a 3 százalékos hitelt – összességében könnyebb lehet saját otthonhoz jutni.

November 15-től több ponton módosul az Otthon Start. A friss jogszabály a Magyar Közlöny 2025/126. számában jelent meg, és egyszerre pontosítja, ki minősül első lakásszerzőnek, rugalmasabbá teszi a TB-jogviszonyra vonatkozó elvárásokat, bővíti a felhasználási lehetőségeket, valamint egyszerűsíti az építési hitelek folyósítását.

Ki számít első lakásszerzőnek az Otthon Start változások után?

A rendelet megerősíti a 10 éves vizsgálati időszakot, ugyanakkor több kivételt is rögzít. Nem minősül kizáró tulajdonnak a lebontott vagy bontásra kötelezett/lebontatott ingatlan; az a lakás, amelynek értéke nem haladta meg a 15 millió forintot; illetve a haszonélvezettel terhelt ingatlan, ha az elidegenítéskor ugyanaz a haszonélvező ténylegesen ott lakott.

Fontos újdonság, hogy adásvételi „átfedésnél” az igénylő 180 napig akkor is első lakásszerzőnek minősül, ha egyszerre két ingatlanban rendelkezik legfeljebb 50%-os tulajdonrésszel – ez a korábbi technikai akadályokat hivatott feloldani. A kivételeket és a gyakorlati értelmezést a Bankmonitor friss összefoglalója és a BiztosDöntés.hu tematikus cikkei is részletezik.

A TB jogviszonyt is rugalmasabban kezelik

Megmarad a 2 éves jogosultsági idő követelménye, ugyanakkor szélesebb körben fogadható el annak teljesítése. A jogszabály kifejezetten elismeri azt az esetet is, ha az igénylő az Európai Unió intézményének vagy nemzetközi szervezetnek dolgozik az EGT valamely államában, és emiatt a külföldi társadalombiztosítási rendszer hatálya alá tartozik. Emellett – meghatározott feltételekkel – a nappali tagozatos tanulmányok egy része is beszámítható a 2 évbe. További könnyítés, hogy a GYOD-ban vagy ápolási díjban részesülők, illetve a megváltozott munkaképességűek mentesülnek az alap TB-feltétel alól.