Belesüppednek a sárba a lánctalpas kombájnok Kisújszállásnál: kevesen tudják, mit aratnak ilyenkor
Zúgnak már a lánctalpas kombájnok Kisújszállás határában: elkezdődött a rizs aratása a Nagykunságban. A helyszínen néztük meg, hogyan is zajlik ennek a hazánkban nem túl nagy területen termesztett növénynek a betakarítása – videót és képgalériát is mutatunk a munkáról!
A rizstermesztés hazánkban igazi különlegességnek számít, hiszen mind a termesztéshez, mind a betakarításhoz speciális körülmények szükségesek. A Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. – Magyarország legnagyobb rizstermesztőjeként – több mint ezer hektáron kezdett aratni Kisújszállás határában.
Lánctalpas kombájnokkal takarítják be a rizst
Most kezdtünk aratni a múlt héten, máskor már korábban el szoktunk indulni
– mesélte Nagy Illés István rizstermesztési agronómus a helyszínen.
– Ezzel a közel ezer hektár betakarításra váró rizzsel elleszünk novemberig. Saját lánctalpas kombájnokkal aratunk, majd innen a saját szárítónkba kerül a kombájntiszta rizs – tette hozzá.
A szakember arról is beszélt, hogy a további szárítási és tisztítási folyamat után a feldolgozóüzemükbe szállítják, majd onnan kerül tovább a csomagolóüzemükbe.
– A termőföldtől az asztalig elvében hiszünk. Főzni való fehér és barna rizst, valamint puffasztott termékeket állítunk elő. A multikon keresztül az egész országban értékesítjük, illetve exportra is termelünk, például gyermekélelmeztetésre. A vetőmag egy részét is mi állítjuk elő, de minden évben igyekszünk új fajtákat is vásárolni. Magyar és olasz fajtákkal dolgozunk – osztott meg hírportálunkkal további részleteket Nagy Illés István.
Aratják a rizst KisújszállásonFotók: Mészáros János
Ezer hektáron zajlik a rizstermesztés Kisújnál
A Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. az ország legnagyobb rizstermesztője. Kisújszállás határában több mint ezerhatszáz hektáros rizstelepe van.
– AIdén úgy jött ki a lépés, hogy több mint ezer hektárt vetettünk be. Ebből százhatvan hektár indián rizs, kétszázötvenöt hektár bio- a többi pedig konvencionális rizs. Többféle módon lehet a rizst vetni, nálunk hagyomány, hogy a talajba vetünk, de számos rajtunk kívül álló tényező is befolyásolhatja a vetési metódus megválasztását. A vetés után, a minél sikeresebb kelesztés érdekében futóárasztásokat végzünk, ez azt jelenti, hogy a terület elárasztása után lecsapolunk, majd mikor a magot „utoléri a szárasság”, ismét elárasztjuk a földet. Az állandó vízborítást csak öt-hat leveles állapottól kapja meg a rizs, ez általában június vége, július eleje. A tenyészidőszak további részében a rizs vízben áll a növény mintegy egyharmadáig.
A betakarítást vegyes kilátások előzték meg, hiszen az olyan gyomnövények, mint a kakaslábfű és a zsióka állandó kihívást jelentenek, ráadásul a májusi és júniusi hideg is benyújtotta a számlát.
– A betakarítás kezdetén azt látjuk, hogy nagyon heterogén az érés, helyenként magas a nedvességtartalom és a zöldszemek aránya. Ezért később is tudtuk most elkezdeni az aratást – fűzte hozzá a szakember.