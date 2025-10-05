Belesüppednek a sárba a lánctalpas kombájnok Kisújszállásnál: kevesen tudják, mit aratnak ilyenkor

A rizstermesztés hazánkban igazi különlegességnek számít, hiszen mind a termesztéshez, mind a betakarításhoz speciális körülmények szükségesek. A Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. – Magyarország legnagyobb rizstermesztőjeként – több mint ezer hektáron kezdett aratni Kisújszállás határában.

Nagy Illés István agronómus a helyszínen avatta be hírportálunkat a titokba: így zajlik a rizstermesztés Magyarország legnagyobb ültetvényén

Fotó: Mészáros János

Lánctalpas kombájnokkal takarítják be a rizst

Most kezdtünk aratni a múlt héten, máskor már korábban el szoktunk indulni

– mesélte Nagy Illés István rizstermesztési agronómus a helyszínen.

– Ezzel a közel ezer hektár betakarításra váró rizzsel elleszünk novemberig. Saját lánctalpas kombájnokkal aratunk, majd innen a saját szárítónkba kerül a kombájntiszta rizs – tette hozzá.

A szakember arról is beszélt, hogy a további szárítási és tisztítási folyamat után a feldolgozóüzemükbe szállítják, majd onnan kerül tovább a csomagolóüzemükbe.

– A termőföldtől az asztalig elvében hiszünk. Főzni való fehér és barna rizst, valamint puffasztott termékeket állítunk elő. A multikon keresztül az egész országban értékesítjük, illetve exportra is termelünk, például gyermekélelmeztetésre. A vetőmag egy részét is mi állítjuk elő, de minden évben igyekszünk új fajtákat is vásárolni. Magyar és olasz fajtákkal dolgozunk – osztott meg hírportálunkkal további részleteket Nagy Illés István.