Véget ért az országos védekezés – szigor jön a gondozatlan szőlőkre

Október 31-én lezárult az országos felderítés és védekezés a szőlő aranyszínű sárgaság ellen – közölte az Agrárminisztérium. A tárca ugyanakkor hangsúlyozta: a betegség terjedésének megfékezéséhez továbbra is kulcsfontosságú a növény-egészségügyi előírások betartása, a megműveletlen ültetvényekre vonatkozó szabályok pedig szigorodnak.

Fotó: MW/Archív/Huszár Márk

Az ország több térségében már komoly károkat okoz a szőlő aranyszínű sárgaság elnevezésű betegség, ami a szakemeberek szerint az egyik legnagyobb ellensége ennek a gyümölcsnek. Boconádon két tünetes tőkéről vettek mintát, ezért a Heves Vármegyei Kormányhivatal 1 kilométeres fertőzött területet és 3 kilométeres védő (puffer)zónát jelölt ki, amely Jászszentandrás egyes részeit is érinti. A laborban igazoltan fertőzött növényeket meg kellett semmisíteni. A hatóság csapdákkal figyeli a terjesztő kabócák jelenlétét, és ellenőrzi, hogy a tulajdonosok betartják-e a művelési és védekezési kötelezettségeket. A termelőknek ezért kiemelten fontos a folyamatos megfigyelés, a terület rendben tartása és a hatósági határidők követése.

Mit jelent a szigorítás a megműveletlen ültetvényeknél?

Az október 30-án megjelent kormányrendelet-módosítás alapján:

a hegybíró figyelmezteti azokat a tulajdonosokat vagy használókat, akik egy teljes vegetációs időszakon át nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket;

a figyelmeztetés után 7 nap áll rendelkezésre, hogy a használó nyilatkozzon: megkezdi a művelést, vagy mással művelteti a területet;

ha ez 14 napon belül nem történik meg, a hegybíró mulasztási bírság után 60 napon belüli kivágásra kötelezi a használót;

a határidők elmulasztása esetén közérdekű kivágást rendelnek el, amelynek költségei a tulajdonost terhelik.

Megkönnyítik a növényvédelmi beszerzést

A kormány a védekezés hatékonyságát is erősíti: a hegyközségek növény-egészségügyi veszélyhelyzet megelőzéséhez, elhárításához kapcsolódó növényvédelmi beszerzései mentesülnek a közbeszerzési szabályok alól, amennyiben az érték nem éri el az európai uniós közbeszerzési értékhatárt.