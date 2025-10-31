30 perce
Véget ért az országos védekezés – szigor jön a gondozatlan szőlőkre
Szigorúbb szabályok jönnek a gondozatlan szőlők miatt, miközben lezárult az idei országos felderítés és védekezés. A szőlő aranyszínű sárgaság terjedése nyomán a hegybírók gyorsított eljárással léphetnek fel, és akár kivágást is elrendelhetnek a határidők be nem tartása esetén. Összefoglaljuk, mire kell most figyelni: ellenőrzések, határidők és a legfontosabb megelőző lépések a tél előtt.
Október 31-én lezárult az országos felderítés és védekezés a szőlő aranyszínű sárgaság ellen – közölte az Agrárminisztérium. A tárca ugyanakkor hangsúlyozta: a betegség terjedésének megfékezéséhez továbbra is kulcsfontosságú a növény-egészségügyi előírások betartása, a megműveletlen ültetvényekre vonatkozó szabályok pedig szigorodnak.
Az ország több térségében már komoly károkat okoz a szőlő aranyszínű sárgaság elnevezésű betegség, ami a szakemeberek szerint az egyik legnagyobb ellensége ennek a gyümölcsnek. Boconádon két tünetes tőkéről vettek mintát, ezért a Heves Vármegyei Kormányhivatal 1 kilométeres fertőzött területet és 3 kilométeres védő (puffer)zónát jelölt ki, amely Jászszentandrás egyes részeit is érinti. A laborban igazoltan fertőzött növényeket meg kellett semmisíteni. A hatóság csapdákkal figyeli a terjesztő kabócák jelenlétét, és ellenőrzi, hogy a tulajdonosok betartják-e a művelési és védekezési kötelezettségeket. A termelőknek ezért kiemelten fontos a folyamatos megfigyelés, a terület rendben tartása és a hatósági határidők követése.
Mit jelent a szigorítás a megműveletlen ültetvényeknél?
Az október 30-án megjelent kormányrendelet-módosítás alapján:
- a hegybíró figyelmezteti azokat a tulajdonosokat vagy használókat, akik egy teljes vegetációs időszakon át nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket;
- a figyelmeztetés után 7 nap áll rendelkezésre, hogy a használó nyilatkozzon: megkezdi a művelést, vagy mással művelteti a területet;
- ha ez 14 napon belül nem történik meg, a hegybíró mulasztási bírság után 60 napon belüli kivágásra kötelezi a használót;
- a határidők elmulasztása esetén közérdekű kivágást rendelnek el, amelynek költségei a tulajdonost terhelik.
Megkönnyítik a növényvédelmi beszerzést
A kormány a védekezés hatékonyságát is erősíti: a hegyközségek növény-egészségügyi veszélyhelyzet megelőzéséhez, elhárításához kapcsolódó növényvédelmi beszerzései mentesülnek a közbeszerzési szabályok alól, amennyiben az érték nem éri el az európai uniós közbeszerzési értékhatárt.
Mi történt a most zárult időszakban?
A minisztérium összegzése szerint az országos védekezési program keretében:
- lezárult a légi permetezés több mint 2000 hektáron,
- folyamatosak a laboratóriumi vizsgálatok,
- a felderítő drónok mintegy 10 000 hektárt repültek le,
- a borvidékeken több mint 200 szemlecsoport dolgozott, 8691 hektárt átvizsgálva,
- a munkában mintegy 1700 szőlőtermelő, hegybíró, falugazdász és növényvédelmi felügyelő vett részt.
A kormány korábban cselekvési tervet fogadott el, és 3,8 milliárd forintot különített el a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni küzdelemre.
Mit érdemes most tenni a termelőknek?
A tárca szerint a járványügyi fegyelem fenntartása döntő. Ennek elemei közérthetően:
- Fertőzött tőkék megsemmisítése és a télvégi nyesedék eltávolítása.
- A nyugalmi időszakban engedélyezett készítmények használata.
- Ellenőrzött szaporítóanyag telepítése.
- A határidők és hegyközségi/hegybírói felszólítások pontos betartása.
A szőlő aranyszínű sárgaság súlyos minőségi és mennyiségi kárt okozhat a termésben. A kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca gyorsan terjed, ezért a megelőzés és a következetes ültetvényhigiénia a leghatékonyabb eszköz. A most bejelentett szigorítás célja, hogy a gondozatlan területek ne váljanak a betegség gócpontjaivá.
További információk és gyakorlati útmutatók elérhetők a Nébih tematikus oldalán.
