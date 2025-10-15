Trabach János tíz éve döntést hozott, mára a Tiszazug egyik meghatározó alakjává vált

A magyar szőlőtermesztés évtizedek óta komoly kihívásokkal küzd: csökkenő területek, munkaerőhiány, hullámzó felvásárlási árak. A rendszerváltás óta folyamatosan zsugorodott az ország szőlőterülete, miközben a piac és a fogyasztói szokások is átalakultak. A Tiszazugban azonban akadnak olyan gazdák, akik nem engedik, hogy a hagyomány eltűnjön. Közéjük tartozik Trabach János borász, aki 10 éve kezdte el tudatosan megújítani a családi ültetvényeket, és mára 65 hektáron gazdálkodik.

A szőlőtermesztést ma már modern gépek segítségével történik. A részletekről Trabach János mesélt hírportálunknak

Fotó: Mészáros János

Hamar bekerült a szőlőtermesztés világába

Bár szülei szarvasi származásúak, a család életébe hamar bekerült a tiszazugi szőlőművelés. – A nagyapám még biciklivel járt ide napszámba dolgozni. Mi gyerekként úgy nőttünk fel, hogy mindig volt egy kis háztáji szőlőnk – meséli Trabach János. A szőlő akkoriban szinte minden portán megtalálható volt: kiegészítette a család jövedelmét, és sokan saját fogyasztásra is bort készítettek.

Tíz éve döntött úgy a borász, hogy új lendületet ad a családi gazdaságnak

Fotó: Mészáros János

A fehér most a legnépszerűbb

A borász tíz éve döntött úgy, hogy új lendületet ad a családi gazdaságnak. Több régi, rossz állapotban lévő ültetvényt kivágtak, helyükre új fajtákat telepítettek. – Így újult meg szinte az egész, és elindult a fejlődés. Akkor még nagyjából csak a fele volt a mostani területnek, mára 65 hektáron gazdálkodunk – mondja.

A fajtaválasztás is jelentősen átalakult. Míg 25 éve a kékszőlők voltak a legnépszerűbbek, ma már a fehérborok iránt nőtt meg a kereslet. – Régen mindenki vöröset ivott, most fehérbor őrület van, ez nemcsak hazai, hanem európai trend is – magyarázza.