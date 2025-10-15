október 15., szerda

Trabach János tíz éve döntést hozott, mára a Tiszazug egyik meghatározó alakjává vált

Tíz éve döntött úgy, hogy megmenti a családi szőlészetet, azóta a tiszazugi borászat egyik meghatározó alakja lett. A szőlőtermesztés már életforma Trabach János számára.

Major Angéla

A magyar szőlőtermesztés évtizedek óta komoly kihívásokkal küzd: csökkenő területek, munkaerőhiány, hullámzó felvásárlási árak. A rendszerváltás óta folyamatosan zsugorodott az ország szőlőterülete, miközben a piac és a fogyasztói szokások is átalakultak. A Tiszazugban azonban akadnak olyan gazdák, akik nem engedik, hogy a hagyomány eltűnjön. Közéjük tartozik Trabach János borász, aki 10 éve kezdte el tudatosan megújítani a családi ültetvényeket, és mára 65 hektáron gazdálkodik.

A szőlőtermesztést ma már modern gépek segítségével történik.
A szőlőtermesztést ma már modern gépek segítségével történik. A részletekről Trabach János mesélt hírportálunknak
Fotó: Mészáros János

Hamar bekerült a szőlőtermesztés világába

Bár szülei szarvasi származásúak, a család életébe hamar bekerült a tiszazugi szőlőművelés. – A nagyapám még biciklivel járt ide napszámba dolgozni. Mi gyerekként úgy nőttünk fel, hogy mindig volt egy kis háztáji szőlőnk – meséli Trabach János. A szőlő akkoriban szinte minden portán megtalálható volt: kiegészítette a család jövedelmét, és sokan saját fogyasztásra is bort készítettek.

Tíz éve döntött úgy a borász, hogy új lendületet ad a családi gazdaságnak
Tíz éve döntött úgy a borász, hogy új lendületet ad a családi gazdaságnak
Fotó: Mészáros János

A fehér most a legnépszerűbb

A borász tíz éve döntött úgy, hogy új lendületet ad a családi gazdaságnak. Több régi, rossz állapotban lévő ültetvényt kivágtak, helyükre új fajtákat telepítettek. – Így újult meg szinte az egész, és elindult a fejlődés. Akkor még nagyjából csak a fele volt a mostani területnek, mára 65 hektáron gazdálkodunk – mondja.

A fajtaválasztás is jelentősen átalakult. Míg 25 éve a kékszőlők voltak a legnépszerűbbek, ma már a fehérborok iránt nőtt meg a kereslet. – Régen mindenki vöröset ivott, most fehérbor őrület van, ez nemcsak hazai, hanem európai trend is – magyarázza.

Élő hagyomány a szőlőtermesztés Tiszazugon

Fotók: Mészáros János

Az Irsai Olivér az egyik legkedveltebb fajta: illatos, muskotályos, könnyen fogyasztható bor készül belőle. Emellett a Bianca is meghatározó, amely ugyan kevésbé illatos, de bőtermő és magas mustfokot ad, így kedvelt alapanyaga a folyóboroknak. Egyre népszerűbb a magyar nemesítésű Generosa is, amely jól gépesíthető, kevés kézimunkát igényel, mégis zamatos bort ad.

– A legtöbb szőlőnk kékfrankos, de sok fehér fajtánk is van. A termés nagy részét értékesítjük, főleg a Soltvadkert-Kiskunmajsa térségében. Én magam is készítek bort – fehéret, rozét, vöröset –, de ez inkább hobbi, mint üzlet – mondja a borász.

A szőlőtermesztés sokáig nem hozott érdemi hasznot. Az alacsony felvásárlási árak és a munkaerőhiány miatt több évig csak küzdelmesen tartotta magát a gazdálkodás. – Volt idő, amikor 100 forint alatt fizettek kilójáért, abból nem lehetett megélni – idézi fel.

Idén azonban fordult a helyzet. – Most 150-170 forintot adnak a szőlőért. Ez már elfogadható ár, és ha a termés is rendben van, akkor lehet rajta keresni – mondja. Bár az idei hozamot fagykár és aszály is csökkentette, a minőség kifejezetten jónak ígérkezik. – A borászatok majd megmondják, de szerintem jó borok születnek ebből az évjáratból – tette hozzá.

Számos kihívással kell szembenézniük

A szüretet ma már teljes egészében gépesítve végzik. – Régen rengeteg kézi munkás kellett, ma viszont nem is lehetne ennyi embert összeszedni. A gépi szüret gyorsabb, gazdaságosabb, és egyre inkább nélkülözhetetlen – közölte.

A klímaváltozás ugyanakkor érezhető: 

  • a szőlő hamarabb érik, 
  • a szüret időszaka pedig rövidebb lett. 

– Minden egyszerre érik, gyorsan kell dolgozni, különben baj van – tudtuk meg a borásztól.

– Felhívnám a figyelmet egy néhány éve megjelent szőlőbetegségre, mely nagy veszélyt jelent a szőlőültetvényekre és ezáltal a termelőknek is a legnagyobb kihívást jelenti a következő időszakban. Ez az aranyszínű sárgaság fitoplazma, amit elsősorban az amerikai szőlőkabóca terjeszt és jelenleg nincs rá ismert gyógymód. Az egyetlen lehetőség a fertőzött egyedek kivágása, megsemmisítése, valamint a rovarölőszeres védekezés – magyarázta Trabach János.

Egy régi pincét is felújítottak

Az ültetvények több település határában találhatók: Tiszakürtön, Cserkeszőlőn, Nagyréven és Tiszaugon. A család egy régi pincét is felújított, amelyet vendéglátási célokra használnak. Itt rendezik például a hegyközségi borversenyeket, ahol a helyi termelők mérik össze tudásukat.

A család egy régi pincét is felújított, amelyet vendéglátási célokra használnak
A család egy régi pincét is felújított, amelyet vendéglátási célokra használnak
Fotó: Mészáros János

Trabach János számára a szőlő egyszerre jelenti a munkát és a kötődést. – Ez nem csupán gazdaság. Ez hagyomány és örökség, amit szeretnénk továbbvinni – zárta a tiszazugi borász.

 

