Herczeg Zsolt: a kormány fejleszteni szeretné a Tiszazugot – galériával

– Térségünk kis- és közepes vállalkozásainak fejlődése a magyar kormány kiemelt céljai között szerepel – jelentette be szerdai, tiszaföldvári sajtótájékoztatóján a Tiszazug országgyűlési képviselője. Herczeg Zsolt annak kapcsán nyilatkozott, hogy György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős kormánybiztossal, valamint a térség vállalkozóival tanácskozott Tiszaföldváron.

Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője (balra), és György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős kormánybiztos tartottak sajtótájékoztatón szerdán, Tiszaföldváron, a Tiszazug vállalkozásainak fejlesztéséről

Fotó: Facebook.com / Herczeg Zsolt

A sajtótájékoztatón Herczeg Zsolt leszögezte, fontosnak tartja, hogy a térségben működő cégek vezetőivel folyamatosan tartsák a kapcsolatot. És amint eddig, úgy a jövőben is számíthatnak ez irányú segítségére.

Milyen típusú vállalkozások vannak a Tiszazugban?

Méltatta a Tiszazug vállalkozóinak munkásságát György László is. A kormánybiztos kiemelte, Tiszaföldváron, „küzdő- és megoldótípusú” vállalkozókkal találkozott.

Hangsúlyozta, önálló Magyarországot szeretnének építeni, és ehhez önálló vállalkozók kellenek. Emlékeztetett: a hazai kisvállalkozóknak a fejlesztési támogatások háromnegyedét is ezzel a céllal biztosították. Mint mondta, ennek révén kétezerről 15 ezerre emelkedett a külföldi eladásra is termelő magyar vállalkozások száma 2010 óta. Hozzátette, ambícióik között szerepel, hogy 2030-ra legalább egy magyar vállalkozás értéke meghaladja az egymilliárd dollárt, és a régióban is meghatározó piaci szereplővé váljon.