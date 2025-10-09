54 perce
Herczeg Zsolt: a kormány fejleszteni szeretné a Tiszazugot – galériával
A kormány kiemelt céljai között szerepel, hogy a Tiszazug térségének vállalkozásai fejlődjenek – hangzott el a térség parlamenti képviselője, és a gazdaságstratégiáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatóján.
– Térségünk kis- és közepes vállalkozásainak fejlődése a magyar kormány kiemelt céljai között szerepel – jelentette be szerdai, tiszaföldvári sajtótájékoztatóján a Tiszazug országgyűlési képviselője. Herczeg Zsolt annak kapcsán nyilatkozott, hogy György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős kormánybiztossal, valamint a térség vállalkozóival tanácskozott Tiszaföldváron.
A sajtótájékoztatón Herczeg Zsolt leszögezte, fontosnak tartja, hogy a térségben működő cégek vezetőivel folyamatosan tartsák a kapcsolatot. És amint eddig, úgy a jövőben is számíthatnak ez irányú segítségére.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Milyen típusú vállalkozások vannak a Tiszazugban?
Méltatta a Tiszazug vállalkozóinak munkásságát György László is. A kormánybiztos kiemelte, Tiszaföldváron, „küzdő- és megoldótípusú” vállalkozókkal találkozott.
Hangsúlyozta, önálló Magyarországot szeretnének építeni, és ehhez önálló vállalkozók kellenek. Emlékeztetett: a hazai kisvállalkozóknak a fejlesztési támogatások háromnegyedét is ezzel a céllal biztosították. Mint mondta, ennek révén kétezerről 15 ezerre emelkedett a külföldi eladásra is termelő magyar vállalkozások száma 2010 óta. Hozzátette, ambícióik között szerepel, hogy 2030-ra legalább egy magyar vállalkozás értéke meghaladja az egymilliárd dollárt, és a régióban is meghatározó piaci szereplővé váljon.
Herczeg Zsolt és György László sajtótájékoztatójaFotók: Herczeg Zsolt Facebook-oldala
Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi
Torzszülött halat találtak Magyarországon – Szolnokon is telepítettek nemrég a fajból