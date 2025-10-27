2 órája
Újabb üzemanyagár-emelés jön kedden – ennyibe kerül a benzin és a gázolaj
Mélyebben kell a zsebükbe nyúlnia azoknak az autósoknak, akik keddtől szeretnének tankolni. Ismét üzemanyagár-változás van kilátásban.
Rég nem látott mértékben drágulnak a hazai üzemanyagok: a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden – közölte a Holtankoljak.hu. Az üzemanyagár-változás hátterében az áll, hogy a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára mintegy 5 százalékkal nőtt, miután újabb olajszankciókat jelentettek be, amelyek elsősorban Oroszországot érintik.
A drágulás várhatóan már keddtől megjelenik a hazai benzinkutakon is, így a sofőröknek ismét mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk tankoláskor.
Hosszú távú üzemanyagár-változás várható
A hétfői, október 27-i átlagárak alapján jelenleg az alábbi összegekre számíthatnak az autósok:
95-ös benzin: 574 Ft/liter
Gázolaj: 578 Ft/liter
A piaci elemzők szerint, ha a kőolaj világpiaci ára tovább emelkedik, a november eleji hetekben újabb üzemanyag-drágulás sem zárható ki.