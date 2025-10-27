október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás a kutakon

2 órája

Újabb üzemanyagár-emelés jön kedden – ennyibe kerül a benzin és a gázolaj

Címkék#üzemanyagár#benzin#dízel

Mélyebben kell a zsebükbe nyúlnia azoknak az autósoknak, akik keddtől szeretnének tankolni. Ismét üzemanyagár-változás van kilátásban.

Kiss Ádám

Rég nem látott mértékben drágulnak a hazai üzemanyagok: a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden – közölte a Holtankoljak.hu. Az üzemanyagár-változás hátterében az áll, hogy a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára mintegy 5 százalékkal nőtt, miután újabb olajszankciókat jelentettek be, amelyek elsősorban Oroszországot érintik.

üzemanyagár-változás
Mélyen érintheti a zsebek az újabb üzemanyagár-változás
Forrás: Sipeki Péter

A drágulás várhatóan már keddtől megjelenik a hazai benzinkutakon is, így a sofőröknek ismét mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk tankoláskor.

Hosszú távú üzemanyagár-változás várható

A hétfői, október 27-i átlagárak alapján jelenleg az alábbi összegekre számíthatnak az autósok:

95-ös benzin: 574 Ft/liter

Gázolaj: 578 Ft/liter

A piaci elemzők szerint, ha a kőolaj világpiaci ára tovább emelkedik, a november eleji hetekben újabb üzemanyag-drágulás sem zárható ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu