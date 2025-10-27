Újabb üzemanyagár-emelés jön kedden – ennyibe kerül a benzin és a gázolaj

Rég nem látott mértékben drágulnak a hazai üzemanyagok: a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden – közölte a Holtankoljak.hu. Az üzemanyagár-változás hátterében az áll, hogy a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára mintegy 5 százalékkal nőtt, miután újabb olajszankciókat jelentettek be, amelyek elsősorban Oroszországot érintik.

Mélyen érintheti a zsebek az újabb üzemanyagár-változás

Forrás: Sipeki Péter

A drágulás várhatóan már keddtől megjelenik a hazai benzinkutakon is, így a sofőröknek ismét mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk tankoláskor.

Hosszú távú üzemanyagár-változás várható

A hétfői, október 27-i átlagárak alapján jelenleg az alábbi összegekre számíthatnak az autósok:

95-ös benzin: 574 Ft/liter

Gázolaj: 578 Ft/liter

A piaci elemzők szerint, ha a kőolaj világpiaci ára tovább emelkedik, a november eleji hetekben újabb üzemanyag-drágulás sem zárható ki.