Bővítik a jászsági gyárat, mintegy 100 millió eurós fejlesztés indul a városban

A Rosenberger Magyarország Kft. újabb fejlesztéseket valósít meg Jászárokszálláson. A közel 100 millió eurós gazdaságfejlesztési beruházásról Pócs János országgyűlési képviselő és Szerző Ildikó polgármester számolt be a Facebookon.

– A vállalat a kormány gazdaságfejlesztési programjának igazi tükörképe. 2026-tól háromszoros növekedés várható – írta közösségi oldalán a Jászság országgyűlési képviselője. Pócs János a Rosenberger Magyarország Kft. gazdaságfejlesztési beruházásával kapcsolatban kiemelte: újabb 80 millió eurós fejlesztés indul Jászárokszálláson, mintegy 25 ezer  négyzetméterrel bővül a gyár.

Jelentős gazdaságfejlesztési beruházás indul.
A Rosenberger Magyarország Kft. újabb jelentős gazdaságfejlesztési beruházást valósít meg
Fotó: Pócs János országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Örömmel számoltak be a gazdaságfejlesztési beruházásról 

Szerző Ildikó Jászárokszállás polgármestere Facebook-posztjában kiemelte: 2019 óta 37 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg a cég, ebből 9 millió forint kormányzati támogatás

– A vállalat hihetetlen ütemben fejlődik, erősödik – írta a polgármester, aki gratulált a vállalat vezetésének, szakembereinek és dolgozóinak az elért eredményekhez, Magyarország kormányával kötött stratégiai megállapodáshoz. 

 

