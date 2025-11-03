1 órája
Bővítik a jászsági gyárat, mintegy 100 millió eurós fejlesztés indul a városban
A Rosenberger Magyarország Kft. újabb fejlesztéseket valósít meg Jászárokszálláson. A közel 100 millió eurós gazdaságfejlesztési beruházásról Pócs János országgyűlési képviselő és Szerző Ildikó polgármester számolt be a Facebookon.
– A vállalat a kormány gazdaságfejlesztési programjának igazi tükörképe. 2026-tól háromszoros növekedés várható – írta közösségi oldalán a Jászság országgyűlési képviselője. Pócs János a Rosenberger Magyarország Kft. gazdaságfejlesztési beruházásával kapcsolatban kiemelte: újabb 80 millió eurós fejlesztés indul Jászárokszálláson, mintegy 25 ezer négyzetméterrel bővül a gyár.
Örömmel számoltak be a gazdaságfejlesztési beruházásról
Szerző Ildikó Jászárokszállás polgármestere Facebook-posztjában kiemelte: 2019 óta 37 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg a cég, ebből 9 millió forint kormányzati támogatás.
– A vállalat hihetetlen ütemben fejlődik, erősödik – írta a polgármester, aki gratulált a vállalat vezetésének, szakembereinek és dolgozóinak az elért eredményekhez, Magyarország kormányával kötött stratégiai megállapodáshoz.
