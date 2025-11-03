Bővítik a jászsági gyárat, mintegy 100 millió eurós fejlesztés indul a városban

– A vállalat a kormány gazdaságfejlesztési programjának igazi tükörképe. 2026-tól háromszoros növekedés várható – írta közösségi oldalán a Jászság országgyűlési képviselője. Pócs János a Rosenberger Magyarország Kft. gazdaságfejlesztési beruházásával kapcsolatban kiemelte: újabb 80 millió eurós fejlesztés indul Jászárokszálláson, mintegy 25 ezer négyzetméterrel bővül a gyár.

A Rosenberger Magyarország Kft. újabb jelentős gazdaságfejlesztési beruházást valósít meg

Fotó: Pócs János országgyűlési képviselő Facebook-oldala

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Örömmel számoltak be a gazdaságfejlesztési beruházásról

Szerző Ildikó Jászárokszállás polgármestere Facebook-posztjában kiemelte: 2019 óta 37 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg a cég, ebből 9 millió forint kormányzati támogatás.

– A vállalat hihetetlen ütemben fejlődik, erősödik – írta a polgármester, aki gratulált a vállalat vezetésének, szakembereinek és dolgozóinak az elért eredményekhez, Magyarország kormányával kötött stratégiai megállapodáshoz.