november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megjelentek a manók is

1 órája

Elérte a karácsonyi láz az árusokat, ezek a dekorációk hódítottak a jászapáti vásárban – galériával, videóval

Címkék#vélemény#hangulat#dekoráció#termék#karácsony

Minden hónap első vasárnapján az ország számos pontjáról több ezren látogatnak el a Jászság leghíresebb vásári forgatagába. Még javában tart az ősz, de a standokon már a karácsonyi termékekből, dekorációkból is bőséges volt a kínálat. Hogy tényleg itt van-e már az ideje az ünnepi készülődésnek, arról megoszlottak a vélemények a jászapáti vásárban.

Illés Anita

Csak úgy hömpölygött a tömeg november 2-án, vasárnap délelőtt a jászapáti vásárban, ahol az ősz színei és ízei keveredtek a közelgő karácsony hangulatával. 

Ezreket vonzott a jászapáti vásár.
Hatalmas felfújható télapók igyekeztek meghódítani a vásárlókat a jászapáti vásárban, ahol színes karácsonyi fényfüzérekből is bőséges volt a választék
Fotó: Pesti József

Egy megosztó téma került felszínre a jászapáti vásárban

Ahogy azt már megszoktuk, a novemberi sokadalomban is portékák széles választékát kínálták az árusok: a ruhaneműktől kezdve az elektronikai eszközökön, kütyükön át a lakástextilekig és régiségekig szinte bármit megtalálhatott a vásárló, amire szüksége van. 

De szezonális zöldségekből és gyümölcsökből, húsféleségekből, kézműves sajtokból, édességekből és gyógynövény-készítményekből is bőséges volt a kínálat. Bár még javában tart az ősz, de már berobbantak a karácsonyi termékek: zenélő és táncoló mikulás figurák, fából kreált karácsonyi díszek, ünnepi terítők és felfújható karácsonyi kültéri dekorációk, manók is szép számmal sorakoztak a standokon. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

– Néhány évvel ezelőtt még csak Mindenszentek és halottak napja után kezdődött a karácsonyi szezon az üzletekben, most pedig már október elején találunk ünnepi dekorációkat a polcokon. Sajnos nincs ez másként a vásárban sem, az árusok próbálnak lépést tartani az áruházakkal. Megosztó téma a korai karácsonyi készülődés. Nagyon nyomasztónak érzem és nem is követem ezt a trendet, mert szeretném megélni az ősz szépségét, értékeit és hangulatát – osztotta meg véleményét Kovácsné Marika, aki a Tápióságból érkezett.

Mint mondta, ha csak teheti minden hónapban jön a vásárba, ahonnan általában nem távozik üres kézzel.

– Felesleges dolgot nem veszek, csak ami kell. Most például az őszi kerti munkákhoz szereztem be néhány kézi szerszámot, de a kedvenc gyógynövényes masszázskrémemből is kaptam. A férjemnek fekete farmert és meleg steppelt mellényt találtam – tette hozzá a nyugdíjas hölgy. 

A forgatag sokaknak nemcsak a bevásárlásról szól, hanem igazi közösségi élményt jelent, sőt teret ad ország-világ ügyeinek megvitatására is. 

Vásár Jászapátiban, 2025. november

Fotók: Pesti József

– Már több mint harminc éve Budapesten élek, Mindenszentekre és halottak napjára látogattam haza. Ilyenkor néhány napot az Apátin élő testvéremnél töltök. Együtt jöttünk ki a vásárba, ahol mindig örömmel tölt el, ha régi ismerősökkel találkozok és megbeszéljük a világ dolgait. Céltudatosan keresem a helyi termelőket. A jászsági füstölt kolbász mellett a lilahagymás és diós kézműves sajt, hárs- és akácméz sem hiányzik a kosaramból – sorolta Andrea, majd az egyik karácsonyi dekorációkat árusító stand felé mutatott.

– Fél órával ezelőtt megcsodáltam azokat a fára festett kézműves karácsonyi figurákat. Bár talán még korai a készülődés, de annyira tetszenek, hogy lehet visszamegyek és veszek egyet az ünnepi díszítéshez. Az sem utolsó szempont, hogy jó árban adják, 2500 forintba kerülnek és ki tudja, lehet még alkudni is lehet – mondta mosolyogva Andrea.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu