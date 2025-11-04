1 órája
Elérte a karácsonyi láz az árusokat, ezek a dekorációk hódítottak a jászapáti vásárban – galériával, videóval
Minden hónap első vasárnapján az ország számos pontjáról több ezren látogatnak el a Jászság leghíresebb vásári forgatagába. Még javában tart az ősz, de a standokon már a karácsonyi termékekből, dekorációkból is bőséges volt a kínálat. Hogy tényleg itt van-e már az ideje az ünnepi készülődésnek, arról megoszlottak a vélemények a jászapáti vásárban.
Csak úgy hömpölygött a tömeg november 2-án, vasárnap délelőtt a jászapáti vásárban, ahol az ősz színei és ízei keveredtek a közelgő karácsony hangulatával.
Egy megosztó téma került felszínre a jászapáti vásárban
Ahogy azt már megszoktuk, a novemberi sokadalomban is portékák széles választékát kínálták az árusok: a ruhaneműktől kezdve az elektronikai eszközökön, kütyükön át a lakástextilekig és régiségekig szinte bármit megtalálhatott a vásárló, amire szüksége van.
De szezonális zöldségekből és gyümölcsökből, húsféleségekből, kézműves sajtokból, édességekből és gyógynövény-készítményekből is bőséges volt a kínálat. Bár még javában tart az ősz, de már berobbantak a karácsonyi termékek: zenélő és táncoló mikulás figurák, fából kreált karácsonyi díszek, ünnepi terítők és felfújható karácsonyi kültéri dekorációk, manók is szép számmal sorakoztak a standokon.
– Néhány évvel ezelőtt még csak Mindenszentek és halottak napja után kezdődött a karácsonyi szezon az üzletekben, most pedig már október elején találunk ünnepi dekorációkat a polcokon. Sajnos nincs ez másként a vásárban sem, az árusok próbálnak lépést tartani az áruházakkal. Megosztó téma a korai karácsonyi készülődés. Nagyon nyomasztónak érzem és nem is követem ezt a trendet, mert szeretném megélni az ősz szépségét, értékeit és hangulatát – osztotta meg véleményét Kovácsné Marika, aki a Tápióságból érkezett.
Mint mondta, ha csak teheti minden hónapban jön a vásárba, ahonnan általában nem távozik üres kézzel.
– Felesleges dolgot nem veszek, csak ami kell. Most például az őszi kerti munkákhoz szereztem be néhány kézi szerszámot, de a kedvenc gyógynövényes masszázskrémemből is kaptam. A férjemnek fekete farmert és meleg steppelt mellényt találtam – tette hozzá a nyugdíjas hölgy.
A forgatag sokaknak nemcsak a bevásárlásról szól, hanem igazi közösségi élményt jelent, sőt teret ad ország-világ ügyeinek megvitatására is.
Vásár Jászapátiban, 2025. novemberFotók: Pesti József
– Már több mint harminc éve Budapesten élek, Mindenszentekre és halottak napjára látogattam haza. Ilyenkor néhány napot az Apátin élő testvéremnél töltök. Együtt jöttünk ki a vásárba, ahol mindig örömmel tölt el, ha régi ismerősökkel találkozok és megbeszéljük a világ dolgait. Céltudatosan keresem a helyi termelőket. A jászsági füstölt kolbász mellett a lilahagymás és diós kézműves sajt, hárs- és akácméz sem hiányzik a kosaramból – sorolta Andrea, majd az egyik karácsonyi dekorációkat árusító stand felé mutatott.
– Fél órával ezelőtt megcsodáltam azokat a fára festett kézműves karácsonyi figurákat. Bár talán még korai a készülődés, de annyira tetszenek, hogy lehet visszamegyek és veszek egyet az ünnepi díszítéshez. Az sem utolsó szempont, hogy jó árban adják, 2500 forintba kerülnek és ki tudja, lehet még alkudni is lehet – mondta mosolyogva Andrea.
