Elérte a karácsonyi láz az árusokat, ezek a dekorációk hódítottak a jászapáti vásárban – galériával, videóval

Csak úgy hömpölygött a tömeg november 2-án, vasárnap délelőtt a jászapáti vásárban, ahol az ősz színei és ízei keveredtek a közelgő karácsony hangulatával.

Hatalmas felfújható télapók igyekeztek meghódítani a vásárlókat a jászapáti vásárban, ahol színes karácsonyi fényfüzérekből is bőséges volt a választék

Fotó: Pesti József

Egy megosztó téma került felszínre a jászapáti vásárban

Ahogy azt már megszoktuk, a novemberi sokadalomban is portékák széles választékát kínálták az árusok: a ruhaneműktől kezdve az elektronikai eszközökön, kütyükön át a lakástextilekig és régiségekig szinte bármit megtalálhatott a vásárló, amire szüksége van.

De szezonális zöldségekből és gyümölcsökből, húsféleségekből, kézműves sajtokból, édességekből és gyógynövény-készítményekből is bőséges volt a kínálat. Bár még javában tart az ősz, de már berobbantak a karácsonyi termékek: zenélő és táncoló mikulás figurák, fából kreált karácsonyi díszek, ünnepi terítők és felfújható karácsonyi kültéri dekorációk, manók is szép számmal sorakoztak a standokon.

– Néhány évvel ezelőtt még csak Mindenszentek és halottak napja után kezdődött a karácsonyi szezon az üzletekben, most pedig már október elején találunk ünnepi dekorációkat a polcokon. Sajnos nincs ez másként a vásárban sem, az árusok próbálnak lépést tartani az áruházakkal. Megosztó téma a korai karácsonyi készülődés. Nagyon nyomasztónak érzem és nem is követem ezt a trendet, mert szeretném megélni az ősz szépségét, értékeit és hangulatát – osztotta meg véleményét Kovácsné Marika, aki a Tápióságból érkezett.

Mint mondta, ha csak teheti minden hónapban jön a vásárba, ahonnan általában nem távozik üres kézzel.

– Felesleges dolgot nem veszek, csak ami kell. Most például az őszi kerti munkákhoz szereztem be néhány kézi szerszámot, de a kedvenc gyógynövényes masszázskrémemből is kaptam. A férjemnek fekete farmert és meleg steppelt mellényt találtam – tette hozzá a nyugdíjas hölgy.

A forgatag sokaknak nemcsak a bevásárlásról szól, hanem igazi közösségi élményt jelent, sőt teret ad ország-világ ügyeinek megvitatására is.