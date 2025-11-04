Januártól sokan kapnak 1 millió forintos támogatást, itt vannak a feltételek, minden részlet kiderült

Hidvégi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára október 27-én tette közzé a magyar kormány közösségi oldalán, hogy 2026. január 1-től indul a program, melynek keretében jár évi 1 millió forintos otthontámogatás közalkalmazottaknak. Az érintettek meglévő hitelük törlesztésére, vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére használhatják fel a támogatást, amellyel kapcsolatban most újabb részletek láttak napvilágot.

Az otthontámogatás közalkalmazottaknak havonta mintegy 80 ezer forintos könnyítést jelenthet ha a hitelük törlesztésére kérik

Otthontámogatás közalkalmazottaknak – kiderült, kik veheti igénybe

Mint ahogy Hidvégi Balázs korábban hangúlyozta, az otthontámogatás köszönet és elismerés a kormány részéről mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Ebből kifolyólag a kormány ígérete szerint a közalkalmazottak legszélesebb körét érinti ez a lehetőség, így az alábbi területeken dolgozók veheti igénybe 2026. január 1-től:

orvosok

ápolók

rendőrök

tanárok

katonák, honvédek,

minisztériumi dolgozók (kivéve a minisztereket, államtitkárokat),

a kormányhivatalok, önkormányzatok, költségvetési szervek dolgozói,

szociális szférában dolgozók

szakképzésben dolgozók,

különleges jogállású szervek dolgozói,

bírák, ügyészségek dolgozói,

igazságügyi alkalmazottakat.

Most megjelent információ, hogy részmunkaidős dolgozók is igényelhetik a támogatást, de arányosított összegben – vagyis annyival kevesebbet kapnak, amennyivel kevesebbet dolgoznak a teljes állásúaknál. Szintén jogosultak lesznek azok, akiknek év közben jár le a próbaidejük, az ő esetükben is arányosítják az összeget.

Hogy mit is jelenthet ez a támogatás a "gyakorlatban", arról egyik olvasónk nyilatkozott portálunknak:

Nekem személy szerint nagy segítség lesz majd, mert ha jól kalkulálok akkor 80 ezer forinttal beljebb leszek havonta. Ez majdnem teljesen fedezi a havi lakástörlesztőmet. Egyedülálló szülőként két gyerekkel ez óriási segítség

– véleményezte a tervezetet olvasónk, aki gyógypedagógusként dolgozik a város különleges nevelési igényű gyermekeket tanító intézményében.

Kik nem igényelhetik az otthontámogatást?

A támogatás azonban nem jár mindenkinek. A jogszabálytervezet kimondja, hogy a legfelsőbb vezetők kimaradnak a körből: a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok nem igényelhetik a támogatást. Nem jár az önkéntes tartalékos katonáknak sem (kivéve, ha van másik közalkalmazotti jogviszonyuk), és azok sem kaphatják meg, akik csak megbízási szerződéssel dolgoznak, vagy már más lakhatási támogatásban részesülnek. Akik pedig még próbaidőn vannak az év végén, szintén kimaradnak a kedvezményből.

Nem használható fel bármire, a cél az otthonteremtés

Az 1 millió forintos támogatásról tudni kell, hogy nem szabadon elkölthető pénz, hanem célzott segítség: csak magyarországi lakóingatlan vásárlására vagy hiteltörlesztésre lehet fordítani – de az lehet piaci alapú hitel, vagy államilag támogatott is, tehát akár a 3%-os otthonteremtő hitellel is kombinálható. Előtörlesztésre vagy végtörlesztésre nem használható, a pénz havonta, részletekben kerül a bankhoz, a hitel törlesztésére. Ez stabil, kiszámítható támogatás, ami akár több hitelre is beosztható.