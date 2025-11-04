1 órája
Januártól sokan kapnak 1 millió forintos támogatást, itt vannak a feltételek, minden részlet kiderült
Augusztus elején robbant a hír, miszerint a magyar kormány egy olyan új programon dolgozik, ami a közszférában dolgozók számára nyújt komoly anyagi segítséget. Ezt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára október 27-én a kormány Facebook-oldalán is megerősítette: jön az évi 1 millió forintos otthontámogatás közalkalmazottaknak. Most pedig itt vannak a legfontosabb eddigi és új tudnivalók.
Hidvégi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára október 27-én tette közzé a magyar kormány közösségi oldalán, hogy 2026. január 1-től indul a program, melynek keretében jár évi 1 millió forintos otthontámogatás közalkalmazottaknak. Az érintettek meglévő hitelük törlesztésére, vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére használhatják fel a támogatást, amellyel kapcsolatban most újabb részletek láttak napvilágot.
Otthontámogatás közalkalmazottaknak – kiderült, kik veheti igénybe
Mint ahogy Hidvégi Balázs korábban hangúlyozta, az otthontámogatás köszönet és elismerés a kormány részéről mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Ebből kifolyólag a kormány ígérete szerint a közalkalmazottak legszélesebb körét érinti ez a lehetőség, így az alábbi területeken dolgozók veheti igénybe 2026. január 1-től:
- orvosok
- ápolók
- rendőrök
- tanárok
- katonák, honvédek,
- minisztériumi dolgozók (kivéve a minisztereket, államtitkárokat),
- a kormányhivatalok, önkormányzatok, költségvetési szervek dolgozói,
- szociális szférában dolgozók
- szakképzésben dolgozók,
- különleges jogállású szervek dolgozói,
- bírák, ügyészségek dolgozói,
- igazságügyi alkalmazottakat.
Most megjelent információ, hogy részmunkaidős dolgozók is igényelhetik a támogatást, de arányosított összegben – vagyis annyival kevesebbet kapnak, amennyivel kevesebbet dolgoznak a teljes állásúaknál. Szintén jogosultak lesznek azok, akiknek év közben jár le a próbaidejük, az ő esetükben is arányosítják az összeget.
Hogy mit is jelenthet ez a támogatás a "gyakorlatban", arról egyik olvasónk nyilatkozott portálunknak:
Nekem személy szerint nagy segítség lesz majd, mert ha jól kalkulálok akkor 80 ezer forinttal beljebb leszek havonta. Ez majdnem teljesen fedezi a havi lakástörlesztőmet. Egyedülálló szülőként két gyerekkel ez óriási segítség
– véleményezte a tervezetet olvasónk, aki gyógypedagógusként dolgozik a város különleges nevelési igényű gyermekeket tanító intézményében.
Kik nem igényelhetik az otthontámogatást?
A támogatás azonban nem jár mindenkinek. A jogszabálytervezet kimondja, hogy a legfelsőbb vezetők kimaradnak a körből: a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok nem igényelhetik a támogatást. Nem jár az önkéntes tartalékos katonáknak sem (kivéve, ha van másik közalkalmazotti jogviszonyuk), és azok sem kaphatják meg, akik csak megbízási szerződéssel dolgoznak, vagy már más lakhatási támogatásban részesülnek. Akik pedig még próbaidőn vannak az év végén, szintén kimaradnak a kedvezményből.
Nem használható fel bármire, a cél az otthonteremtés
Az 1 millió forintos támogatásról tudni kell, hogy nem szabadon elkölthető pénz, hanem célzott segítség: csak magyarországi lakóingatlan vásárlására vagy hiteltörlesztésre lehet fordítani – de az lehet piaci alapú hitel, vagy államilag támogatott is, tehát akár a 3%-os otthonteremtő hitellel is kombinálható. Előtörlesztésre vagy végtörlesztésre nem használható, a pénz havonta, részletekben kerül a bankhoz, a hitel törlesztésére. Ez stabil, kiszámítható támogatás, ami akár több hitelre is beosztható.
Mikor kell visszafizetni az otthontámogatást?
Ha valaki minden szabálynak megfelel és hosszútávon is betartja azokat, akkor nem kell visszafizteni a támogatást. Az alábbi esetekben azonban a jegybanki alapkamattal együtt kell visszatéríteni:
- ha a munkavállaló hat hónapon belül felmond a munkahelyén,
- az önerőként kapott támogatás után 180 napon belül nem köt lakáshitelszerződést,
- vagy jogosulatlanul vette igénybe az összeget.
Nem jár automatikusan, van vele teendő
Bár az otthontámogatás alanyi jogon jár a jogosultaknak, annak folyósítása nem automatikus. A munkáltatóknak és az érintetteknek több lépést is meg kell tenniük: a munkáltatóknak (vagy fenntartóiknak) 2025. november 15-ig elektronikus úton be kell jelenteniük a Magyar Államkincstár felé, ha otthontámogatást kívánnak nyújtani dolgozóiknak. Emellett 2025. december 1-ig kötelesek értesíteni alkalmazottaikat az igénylés lehetőségéről. A dolgozónak ezt követően kell benyújtania az igényét a munkáltató felé, a rendelet melléklete szerinti adatokkal és nyilatkozattal. Ebben meg kell jelölni, hogy hiteltörlesztésre vagy önerőre kéri a támogatást. A pénzt aztán közvetlenül a munkáltató folyósítja majd. Az önerőre igényelt összeget egy összegben, 15 munkanapon belül, míg a hiteltörlesztésre kért támogatást havonta, minden hónap 10-éig utalják – így könnyen tervezhető lesz az igénylők számára.
Ezzel a lépéssel a kormány nemcsak anyagi támogatást ad, hanem valódi elismerést is azoknak, akik nap mint nap a köz szolgálatában dolgoznak – tanítanak, gyógyítanak, védenek, segítenek. Az évi egymillió forintos otthontámogatás egyszerre szimbolikus és kézzelfogható üzenet: a közalkalmazottak munkája nemcsak fontos, hanem megbecsült is.
