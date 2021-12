A köpönyeg.hu információi szerint szombaton reggel még párás lehet az idő a Jászkunságban is, ködfoltok, szitálás, ónos szitálás is előfordulhat. Napközben is marad a borongós, felhős idő, a szél is megélénkülhet. 2 és 6 Celsius fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: Shutterstock

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát.

A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.