A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint észak felől az ország északkeleti felén (beleértve a főváros térségét is) ismét erősen megnövekszik a felhőzet, és itt szórványosan várható eső, zápor. Ezzel szemben délnyugaton többórás napsütés, száraz idő lesz. Általában 27 fok körül alakul a hőmérséklet, de a tartósan esős tájakon csak 20-25 fokot mérhetünk. Az északnyugati szél nagy területen lesz erős, olykor viharos. Megszűnik a hőség, mindenhol felfrissül a levegő. Hidegfronti hatás érvényesül. Az autósoknak az erős oldalszélre, és északkeleten a vizes útszakaszokra kell figyelniük.

A portál azt is írja, hogy gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A tartós hőség okozta tünetek mellet a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.