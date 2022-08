A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn gyakran lesz gomolyfelhős az ég, melyből hajnalban, reggel főleg az Észak-Dunántúlon, majd délutántól a kb. Budapest-Debrecen vonaltól északra alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél megélénkül. Már inkább csak délkeleten lehet hőség, máshol 25-29 fok között alakul a hőmérséklet.

A portál azt is írja, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg. A meleg, fulladt idő miatt a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is érdemes odafigyelni.