A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán eleinte folytatódik a napos, gomolyfelhős idő; majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és kora estétől a Dunántúlon már eső, zápor is kialakul. 24 és 30 fok között változik a hőmérséklet.

A portál azt is írja, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg. A meleg, fulladt idő miatt a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is érdemes odafigyelni.