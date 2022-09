A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn a napsütést gomolyfelhők zavarják, de esetleg az északkeleti területeken fordul elő zápor. A levegő hőmérséklete 27 Celsius-fok köré emelkedik. A déli, délkeleti szél mérsékelt lesz.

A portál azt írja, fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontra érzékenyek kissé fellélegezhetnek, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A reggeli órákban érezhető hűvösebb idő miatt az arra érzékenyeknél az ízületi fájdalmak felerősödhetnek, továbbá a korábbi műtétek és csonttörések helyén is fájdalom jelentkezhet. A borongósabb idő a hangulatunkat is negatívan befolyásolhatja. Sokaknál figyelemzavar és nyugtalanság léphet fel, ami növelheti a közúti balesetek kockázatát is.