A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Gyakran lesz élénk az északnyugati szél. 21 és 26 fok között változik a csúcshőmérséklet.

A portál azt is írja, a hét első napján gyenge hidegfronti hatás várható. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.