A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn délelőttig a Nyugat-Dunántúlon rétegfelhős lehet az ég, máshol azonban sok napsütés várható, napközben megnövekő fátyolokkal. 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk. A délkeleti szél néha megélénkül.

A portál azt is írja, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A nappali felmelegedés megviselheti az arra érzékenyek szervezetét. Náluk gyenge melegfrontra jellemző tünetek jelentkezhetnek úgy, mint fejfájás, fáradékonyság, álmosságérzet, továbbá a fizikai és szellemi teljesítő képességük is romolhat. A szív-érrendszeri betegek a nagy napi hőingás miatt vérnyomás-ingadozást tapasztalhatnak. A reggeli órákban érezhető hideg miatt az ízületi betegségben szenvedőknél ízületi-és csontfájdalmak alakulhatnak ki, a panaszok felerősödhetnek. A megfázás veszély is nagy lesz, ezért érdemes az időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködni.