A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton eleinte szórványosan várható további eső, zápor; majd a déli óráktól fokozatosan szakadozik a felhőzet, és egyre kevesebb helyen fordul elő csapadék. Reggelre ködfoltok képződnek. Estig a délnyugati, estétől az északnyugati szél erősödik meg.

A portál azt is írja, hogy fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, de az arra érzékenyeknél a megfigyelések szerint az olyan általános tünetek - mint tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák - mellett várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. Korábbi műtétek és csonttörések helyén fájdalom alakulhat ki. A változóan felhős időben az időszakos napsütés pozitívan befolyásolja majd hangulatunkat.