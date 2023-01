A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap eleinte csak északkeleten lesz párás, ködfelhős az idő, majd dél felé terjeszkedik a rétegfelhőzet, estére mindenhol beborul az ég. Szitálás előfordulhat. Élénk marad a délies szél. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk.

A portál azt is írja, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A melegfrontra érzékenyekre gyakorolhat kifejezettebb stresszt az időjárás. Az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus) is.