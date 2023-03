Néhány nappal ezelőtt még szinte a nyarat idézte az időjárás, az Országos Meteorológiai Szolgálat szolnoki meteorológiai állomásának adatai szerint március 24-én 23 Celsius-fok felett volt a maximum-hőmérséklet. A hétvége is kellemes időt mutatott, a vasárnapi és hétfői nagy mennyiségű csapadékkal aztán a lehűlés is megérkezett. Az országban több helyen hóesést is regisztráltak, és bár vármegyénkben komolyabb havazásról nem érkezett hír, de több helyről, így például Tiszafüredről is felkerült egy videó a közösségi oldalra a hózáporról.

Bőven volt azonban hó éppen tíz esztendővel ezelőtt. Valószínűleg sokan emlékeznek rá, hogy 2013. március 14-15-én az egész országra rendkívüli időjárás köszöntött, a hófúvásnak köszönhetően több ezren rekedtek az utakon. Ahogy 2013. március 16-án hírportálunkon is beszámoltunk: másfél ezer utas kényszerült a nemzeti ünnepre virradó éjszakát vesztegelve tölteni Szajolban. A vasúti fennakadásból nem lett káosz – elsősorban a rendőrség és a településen élők példás együttműködésének köszönhetően. Akkor a vármegyében több településen részleges áramkimaradásokat okozott a viharos időjárás.