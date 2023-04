A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint Húsvét vasárnap folytatódik az erősen felhős, borongós idő. Délutántól már gyakrabban szakadozik a felhőzet. Szórványosan fordul elő eső, zápor. 10 fok köré enyhül az idő.

A portál azt is írja, hogy számottevő fronthatás ugyan nincs, de a helyenként megélénkülő erős szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén magas a megfázás, felfázás esélye!