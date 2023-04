Hatodik védekezési szezonját kezdte meg idén a jégkármérséklő rendszer, melyet a 2018-ban épített ki és állított munkába májusban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab (219 automata és 767 manuális) talajgenerátorból álló jégkármérséklő-rendszer üzemeltetését az Agrárminisztérium a kárenyhítési alapból támogatja, szakmailag pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) segíti információkkal.

Az OMSZ által megküldött riasztás alapján kapcsolnak be az automata generátorok, illetve kapcsolják be a manuálisakat a generátorkezelők. A talajgenerátorok acetonos ezüst-jodid oldatot égetnek el, és az így keletkező ezüst-jodid molekulák feláramlásuk során a felhők felsőbb rétegeibe jutnak, ahol ugyan a kialakult jégszemeket már nem tudják megszüntetni, ám csökkentik a további kialakuló jégszemcsék méretét és akadályozzák továbbiak kialakulását.

Vármegyénkben 53 talajgenerátor üzemel, ebből 16 automata, 37 pedig manuális, azaz bekapcsolásukról generátorkezelő gondoskodik.

Bár évek óta üzemel a rendszer, működésével kapcsolatban mai napig felmerülnek aggályok, kérdések. Tavaly például lábra kaptak olyan rémhírek, hogy az országosan tapasztalható, de különösen a keleti országrészt sújtó, régóta nem tapasztalt nagyságrendű aszályt is a rendszer okozta. A neten is gyorsan terjedő álhírek következtében, a generátorkezelőket ért durva fenyegetések miatt a NAK több generátorát is kénytelen volt leállítani augusztusban Békés vármegyében.

Hubai Imre Csaba, a kamara vármegyei elnöke elmondta, nálunk nem fordultak elő ilyen jellegű konfliktusok – kérdések, aggályok azonban felmerülnek a helyi mezőgazdászokban is. Hangsúlyozta, ha olyan kérdésekkel fordulnak hozzájuk, amivel kapcsolatban helyi szinten nem rendelkeznek kellő információval, akkor a kamara központjától kérnek segítséget.