Ahogy korábban is írtuk, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint június 23-án késő délután vármegyeszerte hevesebb zivatarok kialakulására számíthatunk.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, szóvivő arra hívta fel figyelmét közleményében, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint péntek késő délután viharossá válik az időjárás, erős szélre, jégesőre, felhőszakadásra is számíthaunk. Az erős szél miatt tanácsos fedett helyre vinni a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket, nehogy a szél felkapja ezeket és károkat okozzon velük. Érdemes áramtalanítani a pincét és magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a vízkárt tehet. Autónkkal parkoljunk épületektől, fáktól minél távolabb, továbbá ha nem tartózkodunk otthonunkban, tartsuk zárva az ablakokat.

A közleményben kiemelték: ha viharosra fordul az időjárás, ne tartózkodjunk vízben. Ne tartózkodjunk a pincében, hiszen felhőszakadás esetén víz alá kerülhet és csak akkor kezdik kiszivattyúzni, ha már megszűnt a víz utánpótlása és nem szivárog be több víz. Villámlás esetén érdemes számolni a villámlás és a dörgés közti eltelt időt. Ha ez 15 másodpercnél rövidebb, a vihar közel van, húzzuk ki az elektromos eszközöket a konnektorból. Kerüljük a vizesblokkokat, ne fürödjünk, zuhanyozzunk, mossunk kezet. Ne fogjuk meg a csöveket, radiátorokat, fémszerkezeteket.

Akit a szabadban ér a vihar, ne álljon fa alá, ha erdőben tartózkodunk, álljunk a fák törzsétől öt méterre. Kerékpározás közben lep meg bennünket a vihar, fektessük le a biciklit és menjünk tőle néhány méterrel távolabb. Ha semmilyen menedék nincs a közelben, guggoljunk le és érintsük össze a két sarkunkat, így a legkisebb egy villámcsapás veszélye. Ne használjunk esernyőt, a papírjainkat, telefonunkat tegyük egy nejlonzacskóba. Autóban, tömegközlekedési eszközön védve vagyunk a villámoktól, ne fogjuk meg ezek fém alkatrészeit. Ha egy fesztiválon ér minket a vihar, kövessük a biztonsági személyzet utasításait.

Az erős szél okozta kellemetlenségekre is figyeljünk, ugyanis fákat dönthet ki, ágakat törhet le, amelyek gyakran elektromos vezetékeket szakítanak el. Mindemellett, ha elszakadt elektromos vezetéket látunk, ne közelítsük meg, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Azonkívül, ha villámárvízzel találkozunk, válasszunk másik útvonalat és kerüljük el. A villámárvizek könnyen elmozdíthatják a csatornafedeleket is. Mivel nem lehet látni, mi van a felgyülemlett víz alatt, néhány centiméteres vízbe se menjünk bele. Ha autóval térdig érő vízbe hajtunk, az autónk légszűrőjébe víz kerül, a jármű leáll és károsodik a motorja is. Villámárvíz esetén menjünk egy épületbe, annak is az emeletére. A sok eső szennyvizet is hozhat magával, ezért fertőtlenítsük az épületet utána.

Az alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy ha bárki bajba jutott emberrel, állattal, veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívó számot.