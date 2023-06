A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken délelőtt sok napsütés várható, majd délután ismét magasra törnek a gomolyok, és szórványosan várható zápor, zivatar (nagyobb eséllyel az ország ÉK-i felén). 21-26 fok valószínű.

A portál azt is írja, fronthatás nem terheli szevezetünket. A helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén magas a megfázás, felfázás esélye!