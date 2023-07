A vöröses lidércfény, amit a minap rögzített a martfűi Kis Krisztián webkamerája, szabad szemmel nem látható.

– Nagyon nehéz lefényképezni, amikor az egyik reggel visszanéztem az éjszakai felvételeket, akkor tűnt fel a vöröses fényjelenség – tudtuk meg Kis Krisztián amatőr viharvadásztól, aki az Időkép szakportálnak is beküldte nem mindennapi fotóját.

Mint kiderült, a kamera a délnyugati égboltot kémlelte. A Balatontól délnyugatra tomboló zivatarok felett villant fel a vörös fény, amit a több mint 200 kilométerre lévő martfűi webkamera rögzített.

Na de mi is ez a furcsa égi jelenség? A lidérces, vörös kisülések a felső atmoszférában jellenek meg, mégpedig általában a zivatarfelhők feletti 50-90 kilométeres magasban. Azért rendkívül ritka ez a jelenség, mert a ezek a kisülések szinte minden esetben csak a pillanat töredékéig, pontosabban egy-két milliszekundumig tartanak, ennél fogva szabad szemmel esélytelen is megpillantani ezeket, sőt, még a fényképes, webkamerás észlelés sem egyszerű – Kis Krisztián példája azonban megmutatta, hogy nem is lehetetlen!