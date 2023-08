A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton erősen felhős idő valószínű, keleten több napsütéssel. Eleinte csak nyugaton, később egyre többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar. Felhőszakadás is lehet. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megerősödik. 22-25 fok köré csökken a hőmérséklet, de a Tiszántúlon melegebb lehet.

A portál azt is írja, fronthatás nem terheli szervezetünket. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért gondoskodjon a bőr és szem védelméről. A meleg idő miatt a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is érdemes odafigyelni.