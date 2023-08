Az elmúlt hétvégén komoly károkat okozott az Alföldre lesújtó vihar és a vele érkező óriási csapadékmennyiség, mely a Jászkunság északi részén is éreztette hatását. Az idokep.hu adatai szerint Jászberényben – 24 óra leforgása alatt – valamivel több mint 29 milliméter eső hullott. A jelentős mennyiség híre az egyik helyi Facebook-csoportban is sokak érdeklődését keltette fel. Többen ugyanis még ennél is nagyobb számokat jegyeztek fel a városban.

A kommentelők között volt, aki szombat hajnali fél négytől vasárnap délig 58 millimétert jegyzett a Neszűrben, míg mások 39, illetve 52 millimétert regisztráltak. A Hatvani út végén pedig állítólag 60 milliméter esett.

Az elkövetkezendő napokban azonban nem a csapadék, sokkal inkább a hőmérséklet-csökkenés dönthet rekordokat a térségében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán arról olvashatunk, hogy 14-15 fokos csökkenés jellemzi az Alföld egyes részeit. Az időjárásunkat alakító ciklon hátoldalára kerülve az ország keleti felén is jelentősen visszaesett a hőmérséklet.